范國宸傷癒歸隊先發 直言一二軍大家都很拚

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職富邦悍將野手范國宸先前因為大腿拉傷下二軍，身體狀況恢復百分百，今天回到一軍排入先發。范國宸表示，球隊近況不好，但一、二軍大家都很拚，自己做好、團隊會跟著變好。

悍將野手范國宸先前因為大腿接近髖關節處拉傷下二軍，范國宸表示，拉到的地方已經好很多，主要是跑壘時會比較不舒服，傷後在二軍也有2場出賽，跑壘、守備、打擊都有測試過，身體狀況已經沒有問題；范國宸今天先發5棒、守一壘。

悍將今天在新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，富邦集團董事長「大董」蔡明忠親自到新莊棒球場勉勵球員、教練。

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范國宸表示，遇到球隊近況不好時，大家當然都想要快點扭轉，但有些事情沒辦法一步登天，還是要按部就班去做，「大董」今天也是勉勵大家不要沒信心，「很感謝他很照顧我們、關心我們每場比賽。」

悍將開季傷兵狀況多、戰績也不理想，范國宸表示，不管是在一軍、二軍大家都很拚，想辦法做好自己該做的事情，團隊做好、相信一切都會慢慢變好。（編輯：張雅淨）1140513