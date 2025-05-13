川普砍藥價 醫界憂供藥危機籲強化健保緩衝能力

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）美國總統川普以「最惠國」政策壓低美國藥價，醫界人士擔憂台灣恐面臨3大風險，包含藥價被動調整壓力、新藥不進口台灣及健保談判壓力更嚴峻，呼籲健保制度須強化緩衝能力。

法新社報導，川普在社群媒體寫道，他將簽署一道行政命令，讓新政策在美國當地時間5月12日上午9時生效實施。他說，計劃推動所謂的「最惠國」政策，即美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同。這將使美國處方藥價格降低30%至80%。

對次美國藥品降價的影響，台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，未來藥價被動調整壓力大增，藥品可近性風險升高，尤其進口新藥、癌症藥物，甚至健保署將面臨更嚴峻的談判壓力。

衛生福利部長邱泰源今天出席防疫中心興建工程動土典禮，會後接受媒體聯訪被問到此事。

邱泰源說，台灣會密切關注變化，無論影響是正面或負面，政府都已做好充分準備。台灣藥品或醫療器材都有完善的監測系統，一旦發現問題會即時應對；若因藥價波動導致成本變化，健保署相關機制可以反映與調整。

至於有癌友團體擔心，面對川普大砍藥價，昂貴的癌症新藥未來可能不會再引進台灣，邱泰源表示，凡是對病患有幫助的藥物，國家絕對會以病人權益為優先，確保病患能夠使用到所需的藥物，希望病友繼續安心接受治療，類似情況絕對不會發生。

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洪子仁提醒，由於藥廠為維持在美國市場的價格基準，可能選擇調高台灣等低價國的藥品價格，尤其是專利藥品，這將進一步加劇健保財務負擔。未來在與國際藥廠的議價過程中，恐需面對藥廠更強勢的姿態，要求提高給付價格或改為自費銷售，健保制度須強化緩衝能力。

中華民國學名藥協會昨天發布聲明指出，美國藥品給付價格下修，對台灣影響牽涉很多變數，很難預判情勢，建議政府可趁此進行產業結構轉型、降低台灣對特定國家依賴程度，並強化藥品供應韌性。（編輯：陳清芳）1140513