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川普重推「最惠國」政策 壓低美國藥價30%至80%

2025/5/12 10:16（5/12 10:35 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天公布一項新的藥品政策計畫，他說，這將使美國處方藥價格降低30%至80%。

法新社報導，川普在社群媒體寫道，他將簽署一道行政命令，讓新政策在5月12日上午9時生效實施。他說：「為了公平起見，全世界的藥價可能會上漲，這將是多年來首度讓美國獲得公平對待！」

川普表示，他計劃推動所謂的「最惠國」政策，即美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同。

他又說，美國處方藥費用降低，將由其他國家的較高藥價來抵消。

「最惠國」待遇是世界貿易組織（WTO）的一項規則，目的在防止一個國家與其貿易夥伴之間存在歧視情況，以為國際貿易建立公平競爭的環境。

關於計畫細節，白宮並未立即回覆法新社的詢問。

這並不是川普第一次試圖降低美國藥價。

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在川普2017年至2021年的第一任期內，他曾提出類似提議以降低美國藥價，但因製藥業的強烈反對，這項計畫最終未能實現。

川普上個月簽署一道行政命令，透過賦予各州更多權限在海外尋找更優惠價格，以及改善藥價協商的流程，以降低美國所費不貲的藥價。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140512

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