對等關稅致藥價變貴？台大醫院院長籲健保因應

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）美國總統川普宣布對等關稅，藥品擬為下一波加徵對象。台大醫院院長吳明賢今天說，若藥價變貴，全世界都會變貴，台灣藥品仰賴進口，但健保對藥價嚴格管控，籲從健保制度因應。

吳明賢出席台大醫學院「通識e學101影片發布會」，並在會前接受媒體聯訪回應關稅相關議題。他說，台灣雖然是醫療大國，但「不是醫療產業大國」，尤其醫材與藥品多仰賴進口，唯一要擔心的是進口原料若受關稅波及，可能導致部分國產學名藥製造成本提高。

然而他也強調，政府目前並未對進口產品提高關稅，理論上美方對中國或其他國家的關稅措施，應不會直接影響台灣市場，至於是否可藉機調整關稅制度，強化本土醫療產業韌性，還須審慎評估。

吳明賢直言，畢竟台灣醫藥產業仍以國際供應為主，部分國產新藥雖具出口能力，例如治療胰臟癌新藥已有銷歐美紀錄，若對方提高關稅，就可能產生衝擊，但這屬於少數，且藥品為剛性需求，成本恐轉嫁到消費者身上，藥廠收益未必受損。

他認為應該要擔心的是國外藥品是否會趁機提高售價，台灣健保制度對於藥價嚴格管控，若健保不能隨之調整，一旦發生買不到藥，原因會是在於台灣把價格壓得太低。

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他補充，舉例來說，美國許多藥廠設於愛爾蘭，當地若受關稅波及，可能牽動整體藥價，這終究是全球性議題，非台灣獨有。

吳明賢重申，台灣藥品輸出少，以進口居多，若藥價變貴，全世界都會變貴，這部分還是要靠健保體系提前準備，靈活應對。（編輯：管中維）1140411