川普發文稱美國藥價將降59% 推動「最惠國」政策

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普昨天公布新的藥品政策後，今天推文表示，他將使藥品價格降低59%。

法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼文寫道：「藥品價格將降低59%，還有！汽油、能源、食品雜貨和所有其他成本也下降。沒有通貨膨脹！！！」

川普昨天表示計劃簽署一項行政命令，這項命令會「幾乎立即」將美國處方藥價格降低30%至80%。

他還說，將在今天上午9時（格林威治時間13時）簽署行政命令，使新政策生效。

川普表示，他計劃推動所謂的「最惠國」政策，即美國支付的價格將與全球任何一個支付最低價格的國家相同。

「最惠國」地位是世界貿易組織（WTO）的一項規則，用來防止一個國家歧視其貿易夥伴，為國際貿易創造平等的競爭環境。

這並不是川普第一次試圖降低美國藥價。

在川普2017年至2021年的第一任期內，他曾提出類似提議以降低美國藥價，但因製藥業的強烈反對，這項計畫最終未能實現。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）11405012