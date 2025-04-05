川普關稅戰 製藥業者憂心代工保健品部分受衝擊

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（中央社記者曾以寧台北5日電）美國總統川普擬將對進口半導體和藥品加徵關稅。國內製藥業者評估，對藥品製造產業影響應該較小，但若關稅戰擴及目前進口關稅較高的保健品，恐衝擊國內部分製藥或保健品業者代工的優勢。

紐約時報日前報導，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴媒體，晶片關稅「很快會開徵」，說「目前正在檢視」藥品相關關稅事宜。另據韓聯社報導，川普還說藥品關稅將「以我們前所未見的程度」開徵。

不願具名的國內資深製藥業人士接受媒體電訪指出，美國進口藥品主要來自印度與中國，國內製造藥品中，出口到美國僅占整體的10%，因此評估對即使調高關稅，對國內影響也不至於太大；不過目前整體政策還不清楚，仍要進一步觀察變化。

另一方面，這名業者也指出，因為台灣保健品進口關稅高達30%，若後續關稅戰擴及保健品，國內關稅被美方要求調降，對國內保健品製造業，衝擊就會比較大。

保健營養食品公會創會理事長陳威仁說明，川普調漲關稅主要原因，就是因為兩邊關稅差異太大，尤其台灣保健品進口關稅達30%，較美國高，因此前陣子也掀起討論，考慮是否要分5年調降到20%。

陳威仁指出，保健品國際市場主要以錠劑、膠囊為主，台灣外銷的品項則是以一般劑型為主；但具體可能損失，仍在統計中。

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陳威仁說明，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，受到國際供應鏈問題影響，不少先進國家保健食品開發廠，會改委託台灣業者代工製造，以銷售台灣市場。而目前從川普政策推行方向來看，台灣進口關稅「看起來不降也不行」。

陳威仁說，若台灣保健品進口關稅30%因此調降，加上國際供應鏈恢復，外國廠商請台灣業者代工以利銷售台灣的產量，就可能因失去關稅保護而外移至生產成本較低的國家，再銷回台灣，那就會影響國內生產業者；國內相關產業雖然不大，但可能受到巨大衝擊，因此才會持續跟政府爭取，降低調降幅度並拉長調整時間。（編輯：陳政偉）1140405