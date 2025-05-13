台東農改場精進播種移植設備 提升效率省人工

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）農業部台東區農業改良場新研發的「紙穴盤移植裝置」，是農業播種時省人工新利器，已完成技術授權，業者正將原型機商品化，使機械更具競爭力，有效取代人力，助緩解農業缺工。

台東農改場今天發布新聞稿，為提升紙穴盤移植效率並擴大應用，研發紙穴盤移植裝置，可附掛於不同車輛，每次可移植4行，除大幅提升作業效率外，人員可以採用乘坐方式操作，不需人力拉動，減少作業辛勞。

台東農改場說，連續紙穴盤又稱蜂巢紙筒，平時為收縮狀態，在育苗時展開，配合工具組可快速播種育苗。在國外已行之有年，近年引進台灣的移植器有單行及雙行兩種型式，移植時以人工配合移植器拉動，即可將每個穴盤苗依固定間距拉直並移植至土壤中。

為精進紙穴盤移植效率，台東農改場研製紙穴盤移植裝置，配合不同使用環境，移植裝置可以4個組合後，附掛於台東農改場開發的小型電動車輛使用，也可附掛於小型曳引機使用。

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台東農改場將這項技術於葉菜類甘藍、小白菜、龍葵及雜糧類小米、台灣藜、油芒等作物進行測試，行距最小可達35公分，作業效率為每小時0.15公頃，相較於人工拖拉移植器，機械化移植能大幅節省時間與人力。

台東農改場已於2月將技術授權國內紙穴盤等資材的進口業者，目前正對製造細節優化生產，農改場也將持續研發行距更小的移植裝置，以適用小葉菜類的栽種，並推廣使用，提升作物種植效率。（編輯：陳清芳）1140513