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確認罷免連署簽名 台中市選委會寄送查詢單

2025/5/13 18:07
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）對於有罷免連署民眾接獲連署查詢單，台中市選舉委員會今天說明，發現提議人名冊、連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

台中市罷免6選區國民黨立委二階連署書已達標並遞交台中市選委會，近日有民眾發文指稱接獲罷免查詢單，質疑查詢單真假，也不清楚如果未按照指示回復寄回市選委會，罷免連署書是否會遭剔除。

中市選委會說明，依據「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」及「公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知」等相關規定，主辦選舉委員會辦理查對作業，發現提議人名冊、連署人名冊有疑似代替簽名或蓋章情事，得寄送查詢單向當事人查詢是否為本人簽名或蓋章。

台中市選舉委員會表示，已於9日起依規定寄送查詢單及回郵信封，請收到查詢單的民眾勾稽確認後，將查詢單於7天內寄回台中市選委會，也請民眾確認查詢單上的台中市選舉委員會圓戳章，及回郵信封地址為「台中市西區自由路一段150號8樓」，以確保回復無誤。

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市選委會指出，由於中市目前分別有6件不同的罷免案進入連署人名冊查對階段，包括立委第二、三、四、五、六、八選舉區等6案，選委會就個別6案收受的連署人名冊進行查對，寄送的查詢單屬個別作業，6件罷免案並無必然關聯。

選委會表示，若當事人未回復或未於期限內回復查詢單，市選委會將本於法規綜合其他事實依職權認定，不會僅因當事人未回復或未於期限內回復查詢單，作為連署人名冊予以刪除的事由。請收到查詢單的民眾留意期限，基於法規作業期限，請於期限內完成回復。（編輯：李淑華、黃名璽）1140513

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