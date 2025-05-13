日媒專訪李逸洋：台積電日本設廠 雙方合作邁新局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京13日專電）駐日代表李逸洋接受日媒專訪時表示，台日經濟合作邁入新局面，因台積電在熊本縣設廠，去年底開始量產，為日本地方社會帶來影響。他強調：「在半導體材料及技術上具優勢的日本是台灣的重要夥伴」。

日本每日新聞記者在專訪時指出，「台灣以『半導體大國』聞名，其中全球規模最大的半導體企業在熊本縣開始量產，是日本政府也投注巨額補助金的『國策專案』」。

李逸洋表示，此企業就是台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC），在台灣也是規模最大級的企業，在熊本的新廠已在量產12奈米製程半導體，主要供應對象是日本的汽車業相關企業。其預定在旁邊的腹地設第2廠，計畫量產性能更優的6奈米製程半導體。

台灣今年的重點政策之一就是上個月在日本福岡市內的福岡商工會議所大樓內成立為協助台灣企業前進九州的據點「台灣貿易投資中心」。

被問及台灣與日本合作的好處，李逸洋指出，「台灣半導體企業以生產及製造為主，日本的半導體產業也很興盛，雙方若能相輔相成，台日經濟可永續發展」。

台灣正在推動總合外交，李逸洋表示，「未來半導體及AI將成為技術革新的核心。美國雖是全球第一的科技大國，但在半導體晶片的製造及封裝上仰賴台灣。台灣、日本以及美國的產業合作對於經濟安全保障及國家戰略都變得非常重要」。

李逸洋進一步表示，「在農產品及食品方面，日本是台灣的主要出口國，特別是以香蕉、鳳梨及芒果為主。台日距離相近，在運輸上消耗能源較少，有助於減少二氧化碳的排放」。

李逸洋分享對台日友好的看法指出，「盼透過觀光、旅遊縮短彼此的距離。台灣的自然相當豐富，多處有3000公尺以上的高山。阿里山森林鐵道全長70公里，沿途可欣賞山林與溪谷之美。都市景點之一是（台北的）國立故宮博物院；在郊外的九份於日治時代因金礦而繁榮，懷舊街景勾起人們的鄉愁」。

透過 Google News 追蹤中央社

李逸洋說：「台日不僅地理的距離，心理的距離也很近。為了建構台日間更加良好的關係，希望能多多進行交流與對話。」

訪問最後介紹李逸洋的簡歷。李逸洋畢業於台灣大學政治學研究所，歷任台北市議員、台北市政府民政局長、內政部長等職，2024年9月起擔任駐日代表。（編輯：高照芬）1140513