全家打造新住民就業超商 規劃最短工時僅1至2小時

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（中央社記者何秀玲台北13日電）超商業者近年推動多元共融（DEI）與友善就業，打造包容性職場。全家宣布攜手賽珍珠基金會，開出全台首間「新住民就業友善便利商店」，聘用越南、印尼、柬埔寨和緬甸等新住民擔任店員，更將規劃僅1至2小時最短工時，避免排大夜班。

全家總經理薛東都今天出席「新住民就業友善便利商店」記者會表示，2011年起與勝利基金會合作開設身障便利商店，目前已有6家店，近年也與社創組織One-Forty合作，在全台打造4300間「移工友善賣場」，回應不同族群的需求。

此次與扶助經濟弱勢新住民家庭的賽珍珠基金會攜手，首創以法人加盟模式開設「新住民就業友善便利商店」，採用彈性排班制度，並有具社工背景擔任店長提供輔導，也導入多語系教學輔具，協助新住民快速理解工作內容，以順利融入職場。

薛東都指出，目前該店彈性排班，現行最短為4小時一班，未來更希望規劃1至2小時短工時，提供新住民兼差機會，也避免輪值大夜班。他強調，聘用新住民非為了解決缺工，而是希望讓新住民逐步成為社區中多元文化的溝通橋梁。

他表示，目前全家正職外籍員工約有400人，來自越南、泰國、馬來西亞等國，占2000名正職人力1/5，有些更具備協助店鋪營運與輔導的能力，展現外籍員工的高度潛力。

不只全家，統一超也持續擴大DEI（多元、平等、共融）門市布局。統一超表示，近來針對員工人權與安全，持續滾動式調整作法，例如讓全台門市員工能自行決定名牌姓名與稱謂，尊重多元認同。

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另外，統一超也陸續導入「一人當班暫停服務」彈性機制，當夥伴有生理需求或身體不適等突發狀況，可主動放置由總部設計的告示牌於結帳櫃檯，啟動臨時暫停服務。

萊爾富則指出，目前門市職員、加盟主、物流人員、後勤單位甚至管理階層等，都有聘用不同國籍的新住民；也與喜憨兒庇護工場共同打造「土城小天使店」，聘用身心障礙朋友，讓庇護員工可透過專業工作訓練發揮所長。（編輯：張均懋）1140513