第1季刷卡額達1.11兆元 創史上同期新高

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（中央社記者羅元駿台北13日電）金管會統計，全台32家信用卡發卡組織3月刷卡額新台幣3772億元，較今年2月減少181億元，月減4.58%。官員分析，主因今年農曆春節遞延效應，使2月簽帳金額較高，今年首季簽帳金額1兆1110億元，年增6.06%，寫史上同期新高。

金管會統計，截至3月底，整體32家信用卡發卡機構總流通卡數5899萬張，月增24萬張，總有效卡數3925萬張，月增6萬張；整體3月簽帳金額3772億元，較今年2月的3953億元減少181億元，月減4.58%。

金管會銀行局副局長侯立洋在例行記者會中分析，3月單月簽帳金額較2月減少，主因今年1月逢農曆春節假期，銀行的入帳落在2月導致當月簽帳金額較高。

金管會統計，今年第1季總簽帳金額達1兆1110億元，年增6.06%，寫史上同期新高，而2024年第1季為1兆476億元。侯立洋說明，金額不斷上升主要是民眾習慣刷卡消費，加上刷卡支付包含延期付款、發卡銀行優惠與回饋、特約商店持續增加等原因。

觀察3月各家發卡銀行數據，玉山銀以27萬4931張為發卡王，北富銀以10萬1393張拿下第2，侯立洋表示，玉山銀主要是家樂福聯名卡到期換發玉山Unicard，北富銀同樣是廣三SOGO聯名卡換發富邦J卡。

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3月發卡銀行第3至第5名依序為中信銀9萬8917張、國泰世華銀5萬1941張和台新銀4萬354張。國泰世華銀3月單月停卡數達15萬6513萬張、中信銀3月停卡數為12萬1014張，侯立洋說，主因為銀行清呆卡。

根據金管會資料，中信銀3月續居刷卡王，單月刷卡額高達668.8億元，國泰世華銀近658.88億元緊追在後，第3至第5名依序為北富銀480.22億元、玉山銀455.19億元及台新銀396.55億元。（編輯：張均懋）1140513