男子組詐團涉用虛擬幣轉金流 竹檢起訴共22人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）有竹聯幫背景的吳姓男子組織虛擬詐欺集團，涉透過虛擬貨幣進行虛假交易與金流移轉，新竹地檢署從車手向上溯源逮人，今天依詐欺罪等罪嫌將22人起訴。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，吳男於去年11月間夥同彭姓男子組成詐欺集團，透過Telegram等通訊軟體廣招成員，以建立組織結構嚴密、分工明確的詐欺洗錢集團。

竹檢指出，中層幹部負責招募車手及贓款交收，而基層車手是與被害人面交詐騙款項，並協助層層轉移金流，製造追查斷點。

竹檢表示，吳男指示多名手下進行詐欺款項面交及金流處理，另有控台人員馮男、與不明人士「kiki」，用通訊軟體串聯車手等成員，以安排與被害人面交款項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於金流，竹檢說，此詐騙集團將虛擬貨幣透過兌換等方式，進行不法資金移轉，如用假幣流製造虛假貨幣交易，以佯裝為有真實交易的假象，掩飾犯罪事實。

竹檢表示，全案依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將涉案的22人起訴，其中，主要幹部包含吳男等共9人向新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：張銘坤）1140513