全家今年拚淨增150店 薛東都：天氣影響營運大於景氣

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（中央社記者何秀玲台北13日電）全家總經理薛東都表示，去年雖展店數未減，但因調整體質，關閉店數較多，使淨店數僅增82家，今年目標將淨增150家，並將優先考量店面格局良好、租金合理的地點；至於關稅議題，他認為對消費影響不大，因超商屬剛性需求，反而「天氣比景氣影響更大。」

薛東都今天出席全家與長期幫助經濟弱勢新住民家庭的「賽珍珠基金會」，開設全台首間新住民就業友善便利商店。會後被問到去年淨增加店數與萊爾富落差不大，薛東都表示，去年開店數都沒有少，是閉店數較多，主要是調整店舖體質，或是因租金過高，為了對應外部環境變動而關店。

他說，以往淨增加店數約在200至220家，近3年淨增加店數目標則是150家，今年目標也是150家，只要是格局好與租金合理的地方都會考慮。

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至於美國總統川普近期祭出諸多關稅措施，是否可能抑制消費意願，薛東都認為，超商屬於庶民產業，屬剛性需求，不會因為股市波動而出現明顯變化，「需求是不會變的」。

他進一步指出，真正影響超商營運的關鍵是天氣，尤其是下雨天通常都會導致來客數下降，「天氣比景氣影響更大」，景氣反而需要經過一段時間，才會顯現影響。（編輯：張均懋）1140513