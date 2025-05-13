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中華盃國小排球錦標賽 雲林橋頭、麥寮雙雙奪冠

2025/5/13 17:27（5/13 18:06 更新）
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第54屆中華盃國小師生排球賽13日正式落幕，身為地主的雲林縣麥寮國小（圖）在六年級男童組冠軍賽，以直落2擊敗北市五常國小稱王。（心希望人文教育關懷協會提供）中央社記者陳容琛傳真 114年5月13日
第54屆中華盃國小師生排球賽13日正式落幕，身為地主的雲林縣麥寮國小（圖）在六年級男童組冠軍賽，以直落2擊敗北市五常國小稱王。（心希望人文教育關懷協會提供）中央社記者陳容琛傳真 114年5月13日
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（中央社記者陳容琛台北13日電）在雲林縣舉辦的第54屆中華盃國小師生排球賽今天正式落幕，身為地主的橋頭國小、麥寮國小分別摘下五年級男童組、六年級男童組冠軍。

率先開打的五年級男童組，在橋頭國小嚴密的防守下，以25比17、25比12擊敗北市三民國小摘下冠軍，接著六年級男童組的麥寮國小同樣展現強大的火力，接連以25比15、25比18直落二擊敗北市五常國小稱王。

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致力於推動偏鄉教育與體育發展的「心希望人文教育關懷協會」，自今年初起投入資源支持橋頭、麥寮國小排球隊，積極安排校際排球交流對抗賽，提升選手實戰經驗與團隊默契，如今兩隊分別摘下冠軍，充分展現基層體育扎根的成果。

心希望協會理事長路永佳於比賽當日特別南下雲林，親自到場為兩校小將加油打氣，她表示看到孩子們在場上全力拚戰、展現團隊精神，更加堅信投入基層教育與體育的意義，「希望未來有更多社會資源一起加入，陪伴這些努力不懈的孩子，一同築夢踏實。」（編輯：李淑華）1140513

#雲林縣
#橋頭國小
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