川普將以勝利之姿返白宮會拜登 傳梅蘭妮亞因打書缺席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天將以勝利之姿重返白宮，在橢圓形辦公室和美國總統拜登會面。這是川普近4年前在醜聞陰影下離開後，首次重返白宮。

就在川普迅速布局高層人事，像是延攬全球首富馬斯克（Elon Musk）掌管新部門，以削減政府浪費性支出之際，川普和拜登兩人將在白宮會面。

法新社報導，拜登邀請川普到白宮的橢圓形辦公室，儘管川普拒絕承認2020年敗選，從未給予拜登同樣的禮遇。

81歲的拜登預計將在兩人會面時呼籲和平政權轉移，以及繼續支援烏克蘭。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天在答覆媒體詢及拜登為何邀請川普時說道：「他相信規範，他相信我們的制度。」

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登與川普會面時將談及重要外交政策，包括美國軍援基輔，抵禦俄羅斯入侵。川普則是一向抨擊軍援烏克蘭。

此外，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，川普也可能拜訪國會山莊，但尚未敲定。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，川普夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）預期不會出席傳統白宮儀式，和第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）會面

一名消息人士表示，這是因為和梅蘭妮亞最新出版的回憶錄打書行程安排衝突。另一名消息人士則說，這項決定尚未拍板。梅蘭妮亞可能缺席美國前後任第一夫人傳統白宮會面的消息，由英國「每日郵報」（Daily Mail）率先披露。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1131113