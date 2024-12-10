雙方法規確認完備 台美21世紀貿易倡議首批協定生效

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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院經貿談判辦公室今天表示，台美21世紀貿易倡議首批協定於去年6月在華府簽署，台灣走完行政程序後，美國國會也已確認雙方法規完備，台美21世紀貿易倡議首批協定即日起正式生效，迎來重大里程碑。

台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 談判被視為台美簽署自由貿易協定（FTA）的重要踏腳石，雙方希望利用堆積木（building blocks）方式，針對有共識的議題先談先簽，逐步邁向完整FTA。

台美21世紀貿易倡議首批協定去年6月在華府簽署，是雙方取得的第一個進展，議題涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項，台灣方面已走完相關程序，待美方通知後協定即可生效。

簽署後歷時一年半，協議今天生效。經貿辦今天透過新聞稿表示，台美21世紀貿易倡議首批協定在台、美國會都獲得一致的肯定及支持，美國兩黨7月時也無異議審議通過，讓協定具有美國國會行政協定的法律位階，使台美進行經貿交往的法制基礎更加穩固。

為確保雙方可確實執行協定，經貿辦說，美國國會通過協定的同時，制定「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，依據該項法律，台美應就執行協定的國內對應法規進行嚴謹檢視，歷經一年多的確認及準備，美國貿易代表署在今年8月取得總統授權，並向美國國會確認雙方的法規完備，在今天迎來協定生效的重大里程碑。

首批協定涵蓋5大議題，雙方以高標準承諾，奠定台美經貿法制基礎。貿易便捷化部分，主要是簡化一般性通關與進出口貿易流程，降低從事貿易的時間與金錢成本，並提供人道救援緊急通關的因應措施，提升供應鏈效率與韌性。

良好法制作業則是要求雙方提高法規訂定透明度及公眾參與，打造高水準的市場法治體制，以帶動更多貿易、資金與技術往來的機會。

反貪腐部分，要求雙方共同打擊貪腐，市場機制可免受政府貪腐舞弊威脅而更為公正有效率，增強企業營運的信心；此外，服務業國內規章則是要求確保規範服務業者的營運法規應為公平合理及透明，便利台灣服務業者赴美申請提供服務的行政許可程序。

中小企業部分，主要是要求雙方合作，提供中小企業更多資源，提升業者進入美國市場的商業機會，也促進少數族群與女性創業家等參與貿易的管道。

經貿辦表示，台美首批協定生效後，雙方將透過建制化合作，在相關機制討論具體執行細節、雙邊關切與分享經驗，包括在貿易便捷化、良好法制作業等議題成立委員會，以及設立中小企業對話聯絡機制等，以確保即時溝通與協調，並藉由不斷強化的機制化運作，促進台美經貿關係並達到雙贏目標，台美將攜手落實並推動更多後續合作，為雙邊及區域經濟繁榮貢獻力量。（編輯：張均懋）1131210