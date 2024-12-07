美逾百議員籲領袖 剩餘會期內拚避免美台雙重課稅法

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）美國國會這屆會期明年初結束，而台灣高度關注的避免雙重課稅法案還卡在參院。103名跨黨派眾議員今天呼籲兩黨國會領袖在剩餘會期內加把勁讓法案闖關，強調「美國及台灣的投資者不該等待下屆國會採取行動」。

今年2月含「美台快速雙重稅收減免法案」的包裹法案順利出了眾議院，卻在下一關參議院卡住，美國國會台灣連線共同主席巴爾（Andy Barr）及貝拉（Ami Bera）等議員於聯署信中表示，這阻礙台灣和美國公司擴大對彼此的互惠投資。

「如各位所知，台灣是重要的戰略及經濟夥伴，美國十大貿易夥伴中，只有台灣沒有正式避免雙重課稅協議。台灣也是美國日增的外國直接投資（FDI）來源，台積電在亞利桑那州的投資是美國史上最大的綠地計畫FDI」。

綠地（greenfield）計畫是指從零開始、沒有現有的基礎設施可用的方案。

103名議員寫道，現行的稅收措施，例如對收入、利息及股息的雙重徵稅，使美國及台灣企業在彼此境內拓展的成本更高。

「如果不能解除雙重課稅，這些劣勢將阻礙台灣在美國半導體等經濟關鍵產業的額外投資」。

議員們說，缺乏這些投資及專業，將使美國更難以減少對進口關鍵科技的依賴，也更不易避免供應鏈中斷，從而對美國國安及經濟成長構成持續性威脅。

巴爾等議員寫道，這屆國會在解決這項問題上取得相當大的進展，眾議院通過兩黨攜手提出的「美國家庭及勞工稅收減免法案」（Tax Relief for American Families and Workers Act），內含與台灣相關的條款。

議員們說，然而，「美國家庭及勞工稅收減免法案」還卡在參議院，台灣稅務減免的努力還沒成功。相信參議院對此議題的支持度與眾議院一樣高。

「我們呼籲各位積極配合，在第118屆國會會期到期前通過眾議院已通過的台灣稅務條款」。

上述包裹法案如果在參院成功闖關，將送交白宮經美國總統拜登簽署，及台美交換國際文書，確保雙方提供互惠平等租稅減免後生效。

避免美台雙重課稅法案雖然暫時在參議院止步，但雙邊行政部門已有相關討論，例如美國財政部今年10月底宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判。（編輯：韋樞）1131207