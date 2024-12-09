11月出口連13紅 電子資通外銷歷年同月最強

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部今天公布11月總出口410.9億美元，年增9.7%、連13紅。官員表示，在AI商機驅動下，電子零組件「重新綻放光彩」，11月外銷167.3億美元、為歷年同月最強，年成長14.6%、增幅創近25個月來最佳；資通與視聽產品出口104.7億美元、也寫歷年同月新高。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，11月出口金額410.9億美元、年增9.7%；進口金額331.6億美元、年增19.8%。出、進口互抵後，11月出超79.2億美元。

累計前11月出口4315億美元、年增9.9%，進口3571.3億美元、年增10.6%，規模雙創歷年同期次高。

財政部統計處長蔡美娜指出，11月出口值寫歷年同月次高，且是連續第4個月站上400億美元水準，年增率9.7%也優於預期，連續13個月正成長，表現可圈可點，主要可歸功4大因素，包含全球經濟基本面維持穩定，人工智慧（AI）、高效能運算應用商機加速擴散，時序進入科技新品的備貨週期，以及傳統旺季效應顯現。

反映在11項主要出口貨品，蔡美娜表示，除了礦產品11月外銷因國際原油行情走跌而年減4%，其餘貨品都呈正成長格局。

蔡美娜說，電子零組件11月出口可謂「重新綻放光彩」，出口額167.3億美元、創歷年同月最高，年增14.6%、幅度居各貨類之冠，也是近25個月來最佳表現，對總出口增幅貢獻率約6成，主因受惠AI浪潮席捲全球，加上新興科技應用需求，帶動美國、亞洲主要經濟體拉貨強勁。

資通與視聽產品11月出口104.7億美元、年增11.7%，蔡美娜表示，年增幅收斂主因伺服器、顯示卡等貨品外銷基期已漸墊高，但出口值仍寫歷年同月最佳。

蔡美娜進一步分析，礦產品以外的傳產貨品11月外銷雖都為正成長，但多數增幅屬中至低個位數，加上國際間過剩產能壓力尚未有效化解，評估11月傳產貨類普遍回升之勢，主因出貨遞延、或去年低基期造成的技術性反彈，而非景氣面的改善。

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蔡美娜表示，傳產貨類中，塑橡膠及其製品、化學品、基本金屬及其製品11月出口年增幅較高，分別為9.1%、7.6%、4.1%；機械方面，雖然中國與香港、東協市場對於自動化機具或是生產半導體的設備需求有所上升，但日本、歐洲買氣仍然相當清淡，正負因素互相抵銷之後，11月出口僅微幅增加0.1%。

此外，蔡美娜指出，在AI產業鏈國際分工及出口引申需求帶動下，積體電路及資通產品進口維持強勁，半導體設備購置也延續回升趨勢，帶動11月總進口大幅年增19.8%。（編輯：楊蘭軒）1131209

（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）