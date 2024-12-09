財部：全年出口規模上看4744億美元 將創歷史次高

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部今天表示，受惠人工智慧（AI）商機以及國內半導體領導廠商兼具產能、製程等優勢，看好台灣外銷動能續獲支撐，預估全年出口規模將介於4732億至4744億美元，創歷史次高水準，成長率則將落在9.4%至9.7%。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，11月出口金額410.9億美元、年增9.7%；進口金額331.6億美元、年增19.8%。出、進口互抵後，11月出超79.2億美元。累計前11月出口4315億美元、年增9.9%，進口3571.3億美元、年增10.6%，規模值雙創歷年同期次高。

展望後市，財政部統計處長蔡美娜指出，由於全球通膨持續降溫，AI帶動的新一波產業變革加速開展中，台灣半導體在地供應鏈相當完整，且領導廠商同時具有高階產能、先進製程等優勢，將支撐台灣外銷動能，維持穩健成長之勢。

蔡美娜表示，預估12月出口值仍會超過400億美元水準，落在417億到429億美元之間，年增率會介於4.5%到7.5%；由此推估，第4季出口年增率將介於7.5%到8.5%之間，規模有望逼近史上單季最高值的1257億美元。

蔡美娜進一步指出，全年外銷成長率將落在9.4%至9.7%，出口金額則將介於4732億至4744億美元，創歷年次高。出、進口互抵後，全年出超將挑戰歷史新高。

以出口貨品來說，蔡美娜指出，近年全球供應鏈重組、台商回流，資通訊業者擴大在台生產比重，使部分積體電路供應路徑從外銷轉內銷，最後會製成資通產品報關出口，在電子零組件內外銷結構改變之下，研判今年全年電子零組件出口難翻紅，可能連續第2年落入年減格局。

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以外銷市場來看，蔡美娜表示，台灣光是前9月對美國外銷842.3億美元，就已提前改寫歷年的全年紀錄；東協方面，全年出口值刷新紀錄也「十拿九穩」；同時，中國與香港受經濟疲軟、中美對抗、供應鏈去中化等因素拖累，今年台灣對其出口要重返正成長，難度相當高，恐是連續第3年呈現衰退局面、為有統計以來首見。

此外，韓國總統尹錫悅12月3日晚間突襲宣布緊急戒嚴、4日清晨宣布取消，引發動盪，媒體關切是否已有觀察到轉單效應。蔡美娜說，確實有台灣業者提及面板、記憶體、被動元件等，供應鏈可能會有轉單情況，但是否成真、影響多大，尚須繼續追蹤觀察。（編輯：翟思嘉、林克倫）1131209