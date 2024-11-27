經部再延長三大方案3年 拚投資台灣6千億目標

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（中央社記者劉千綾台北27日電）美國總統當選人川普揚言對加拿大、墨西哥、中國提高關稅，多位立委今天關切經濟部如何協助台商回台和投資台灣三大方案延長規劃。經濟部官員表示，投資台灣三大方案規劃延長3年至2027年，目標增加新台幣6000億元投資，開放台商、外商皆可申請。

「投資台灣三大方案」自2019年7月1日開始實施，至今累計已經吸引投資額達新台幣2.3兆元。經濟部長郭智輝先前證實，將規劃延長投資方案，適用對象擴大到全球台商、外商。

民進黨立委邱議瑩和國民黨立委楊瓊瓔等人今天在立法院經濟委員會質詢時，關切投資台灣三大方案歷年的進度以及未來規劃延長方案。經濟部投資促進司長張銘斌表示，投資台灣的延長方案已報請行政院，規劃延長3年，目標增加6000億元投資。

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張銘斌稍後受訪說明，投資台灣延長方案的具體內容和爭取經費相關事宜，後續仍須與國發會討論，台商和外商皆可申請，三大方案提供的優惠條件和之前一樣，申請對象也都適用國民待遇，會聚焦爭取5大信賴產業來台投資。

根據經濟部報告指出，投資台灣三大方案從2019年至2024年，預計吸引投資金額達2.4兆元，新增就業人數共16.8萬人。統計至11月22日，投資台灣三大方案累計已吸引1573家企業，投資額超過2兆3831億元，預估創造15萬5441個就業機會，後續尚有52家企業排隊待審。（編輯：林淑媛）1131127