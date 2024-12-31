台股2024年封關 漲點漲幅成交值等5項創紀錄

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台股今天封關，創下5大紀錄，包括收盤指數23035.1點創歷年封關新高，而今年漲點5104.29點創歷年最大漲點，今年漲幅28.47%是15年來最大漲幅；台股今年總成交金額達新台幣99兆7227.79億元，逼近百兆元水準，也創歷史新高。

此外，台積電無疑是帶動台股飆漲的最重要推手，根據統計，台積電今年貢獻大盤加權指數達3870點，對台股今年漲點貢獻幅度高達75.8%。

2024年台股今天封關，儘管受美股四大指數下挫影響，封關日下跌155.1點，終場收在23035.1點，失守短期均線，不過仍守住23000點關卡和季線23004點，收盤創下歷年封關指數新高。

回顧台股今年走勢，受惠人工智慧（AI）題材助攻，加上地緣政治因素凸顯台積電先進製程重要戰略地位，台股今年從17930點開高走高，台積電在2月15日台股農曆開紅盤，首次突破700元大關後，推升台股於3月8日盤中首次觸2萬點大關，3月21日收盤首次站穩2萬點。

而台股今年3月掀起的高股息ETF申購熱潮，以及5月底輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），引爆人工智慧（AI）應用與機器人話題，更推升台股指數一路狂飆，累計上半年大漲達5101點，創下台股半年期的史上最大漲點。

台股進入下半年後走勢呈現大幅震盪，在AI應用浪潮持續下，台積電7月初攻上千元大關，台股7月11日盤中觸24416.67點，收盤24390.03點，同日創下台股盤中及收盤歷史新高紀錄。

8月上旬市場憂慮美國經濟出現衰退徵兆，加上輝達AI新晶片Blackwell傳出設計瑕疵延遲出貨，美國科技股釀災，衝擊台股8月2日加權指數重挫1004點，而8月5日單日更崩跌1807點，跌幅8.35%，單日跌點和跌幅均創台股史上最大

不過輝達晶片出貨延遲消息很快獲得釋疑，台股8月6日吹起反攻號角，單日大漲670點，8月7日再飆漲794點，創歷史單日漲點新高。下半年儘管AI伺服器出貨或有雜音，不過人形機器人話題接棒，輝達、特斯拉、台積電等大廠宣示看好，讓機器人關鍵零組件概念股水漲船高，延續台股高檔動能。

台股今年指數上下波動達7265點，上半年一路狂飆，大漲5101點，創歷史半年期最大漲點；下半年走勢劇烈震盪，史上前10大單日漲點紀錄，其中6次集中在今年下半年，而台股歷史前10大單日跌點，也有4次出現在下半年。

根據統計，台股歷史前10大漲點紀錄，其中6次集中在今年下半年，除了8月7日和6日外，還有9月12日漲622.25點、7月23日漲614.85點、8月9日漲598.90點、12月23日漲594.29點。

相較之下，台股史上前10大單日跌點也有4次出現在今年下半年，除了8月2日和5日連續兩個交易日均重挫逾千點外，還包括9月4日大跌999點，7月26日跌752.63點。

整體而言，台股今年封關創造5項記錄，包括今年上漲5104.29點，突破1989年上漲4505.07點紀錄，創台股歷史單一年度最大漲點；此外，台股今年漲幅達28.47%，是2010年以來單一年度最大漲幅；台股今年在全球主要市場漲幅第2，僅次於美國那斯達克指數漲幅3成多。

台股今年總成交值也創新紀錄，累計今年共242個交易日，集中市場總成交金額99兆7227.79億元，逼近百兆元水準，超越2021年的95兆5169.91億元，再創歷年新高。

而晶圓代工龍頭台積電是牽動台股大盤漲跌的最重要關鍵，根據統計，台積電今年漲幅達81.28%，市值大增台幣12.5兆元；台積電單一個股占台股權重達37.5%，台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.03點，台積電今年漲482元，貢獻大盤加權指數達3870點，對台股今年漲點貢獻幅度達75.8%。

不過，由於台積電占台股權重影響與日俱增，從4月29日起之後3個月，台積電占台股市值比重累積45個交易日超過3成，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在7月底通知，台灣證交所加權指數依規定轉變為窄基指數（Narrow-based security index），期間對外資交易量和台指期成交量影響仍待觀察。（編輯：張良知）1131231