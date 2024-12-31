加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍之路特展開幕 賴總統允諾讓台灣隊登500元紙鈔
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股
首頁 / 證券

台股2024年封關 漲點漲幅成交值等5項創紀錄

2024/12/31 16:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台股今天封關，創下5大紀錄，包括收盤指數23035.1點創歷年封關新高，而今年漲點5104.29點創歷年最大漲點，今年漲幅28.47%是15年來最大漲幅；台股今年總成交金額達新台幣99兆7227.79億元，逼近百兆元水準，也創歷史新高。

此外，台積電無疑是帶動台股飆漲的最重要推手，根據統計，台積電今年貢獻大盤加權指數達3870點，對台股今年漲點貢獻幅度高達75.8%。

2024年台股今天封關，儘管受美股四大指數下挫影響，封關日下跌155.1點，終場收在23035.1點，失守短期均線，不過仍守住23000點關卡和季線23004點，收盤創下歷年封關指數新高。

回顧台股今年走勢，受惠人工智慧（AI）題材助攻，加上地緣政治因素凸顯台積電先進製程重要戰略地位，台股今年從17930點開高走高，台積電在2月15日台股農曆開紅盤，首次突破700元大關後，推升台股於3月8日盤中首次觸2萬點大關，3月21日收盤首次站穩2萬點。

而台股今年3月掀起的高股息ETF申購熱潮，以及5月底輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），引爆人工智慧（AI）應用與機器人話題，更推升台股指數一路狂飆，累計上半年大漲達5101點，創下台股半年期的史上最大漲點。

台股進入下半年後走勢呈現大幅震盪，在AI應用浪潮持續下，台積電7月初攻上千元大關，台股7月11日盤中觸24416.67點，收盤24390.03點，同日創下台股盤中及收盤歷史新高紀錄。

8月上旬市場憂慮美國經濟出現衰退徵兆，加上輝達AI新晶片Blackwell傳出設計瑕疵延遲出貨，美國科技股釀災，衝擊台股8月2日加權指數重挫1004點，而8月5日單日更崩跌1807點，跌幅8.35%，單日跌點和跌幅均創台股史上最大

不過輝達晶片出貨延遲消息很快獲得釋疑，台股8月6日吹起反攻號角，單日大漲670點，8月7日再飆漲794點，創歷史單日漲點新高。下半年儘管AI伺服器出貨或有雜音，不過人形機器人話題接棒，輝達、特斯拉、台積電等大廠宣示看好，讓機器人關鍵零組件概念股水漲船高，延續台股高檔動能。

台股今年指數上下波動達7265點，上半年一路狂飆，大漲5101點，創歷史半年期最大漲點；下半年走勢劇烈震盪，史上前10大單日漲點紀錄，其中6次集中在今年下半年，而台股歷史前10大單日跌點，也有4次出現在下半年。

根據統計，台股歷史前10大漲點紀錄，其中6次集中在今年下半年，除了8月7日和6日外，還有9月12日漲622.25點、7月23日漲614.85點、8月9日漲598.90點、12月23日漲594.29點。

相較之下，台股史上前10大單日跌點也有4次出現在今年下半年，除了8月2日和5日連續兩個交易日均重挫逾千點外，還包括9月4日大跌999點，7月26日跌752.63點。

整體而言，台股今年封關創造5項記錄，包括今年上漲5104.29點，突破1989年上漲4505.07點紀錄，創台股歷史單一年度最大漲點；此外，台股今年漲幅達28.47%，是2010年以來單一年度最大漲幅；台股今年在全球主要市場漲幅第2，僅次於美國那斯達克指數漲幅3成多。

台股今年總成交值也創新紀錄，累計今年共242個交易日，集中市場總成交金額99兆7227.79億元，逼近百兆元水準，超越2021年的95兆5169.91億元，再創歷年新高。

而晶圓代工龍頭台積電是牽動台股大盤漲跌的最重要關鍵，根據統計，台積電今年漲幅達81.28%，市值大增台幣12.5兆元；台積電單一個股占台股權重達37.5%，台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.03點，台積電今年漲482元，貢獻大盤加權指數達3870點，對台股今年漲點貢獻幅度達75.8%。

不過，由於台積電占台股權重影響與日俱增，從4月29日起之後3個月，台積電占台股市值比重累積45個交易日超過3成，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在7月底通知，台灣證交所加權指數依規定轉變為窄基指數（Narrow-based security index），期間對外資交易量和台指期成交量影響仍待觀察。（編輯：張良知）1131231

#特斯拉
#黃仁勳
#台股
#台積電
#台灣證交所
#封關
#美國
#輝達
黃仁勳
CES展輝達黃仁勳將開講 台廠爭搶AI商機台積電收平盤 台股下挫85點收23190點
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
27
更多編輯台推薦新聞：