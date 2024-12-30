台積電收平盤 台股下挫85點收23190點

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（中央社記者何秀玲台北30日電）接近2024年封關，台積電今天平盤上下震盪，以平盤1090元作收，台股終場下跌85.48點，以23190.2點作收。法人表示，美國總統當選人川普2025年1月上任，美中科技戰若升級，台廠將有轉單效益，並觀察川普關稅政策等對台股影響。

美國消費電子展（CES）將於1月開跑，輝達執行長黃仁勳將發表演講，無人機、機器人概念股和營建股今天表現不俗。

加權指數收盤下跌85.48點，以23190.2點作收，成交值新台幣2666.2億元，電子股下跌0.42%、金融股由紅翻黑下跌0.21%。代表中小型股票的櫃買指數開低震盪走低，終場下跌0.7%。

台積電以1090元平盤作收，鴻海下跌1.5元收185元，聯發科下跌10元收1420元。

美國消費電子展將於當地時間1月7日至10日舉辦，今天資金輪動至無人機與機器人概念股。無人機概念股方面，雷虎、邑錡、世紀分別以69.6元、80.5元和726元亮燈漲停。漢翔漲幅為2.15%。

機器人概念股也表現不俗，中光電收盤漲幅2.01%，氣立上漲0.69%、全球傳動上漲0.16%。

營建股方面，愛山林亮燈漲停，站上百元大關，收100元，京城建設也攻上漲停，收73.7元，太設也漲9.22%，收11.85元。（編輯：林家嫻）1131230