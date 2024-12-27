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外資連5買加碼金融股台積電 投信賣超17億元

2024/12/27 17:27
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（中央社記者吳家豪台北27日電）台股今天由權值股台積電穩盤，終場加權指數小漲28.74點，收在23275.68點。外資及陸資買超新台幣54.75億元，本週連續5個交易日買超，主要布局金融股和台積電；投信轉為賣超17.57億元。

三大法人今天合計買超49.89億元，其中自營商買超12.71億元，投信賣超17.57億元，外資及陸資買超54.75億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者採訪指出，美股科技族群和費城半導體指數呈現橫向整理，人工智慧（AI）類股指標輝達（NVIDIA）也沒有突破整理區間，壓抑台股相關族群今天表現。

蔡明翰認為，等到元旦過後外資歸隊，輝達執行長黃仁勳預計在1月美國消費電子展（CES）發表演講，可望帶動費城半導體指數轉強，台積電股價將有向上突破的機會。目前資金轉向具備題材性的中小型個股，到農曆年封關，市場會開始檢視基本面，須留意獲利了結賣壓。

觀察外資買超排行榜，以泰金寶-DR買超3.97萬張最多，中信金1萬張居次，新光金以6932張排在第3名，緊追在後的是台積電獲買超6775張。

其他入列外資買超前10名的個股包括復華台灣科技優息、宏達電、國泰金、國泰永續高股息、元大金、復華日本龍頭。

投信今天轉為賣超17.57億元，減碼前10名個股依序為長華、遠東新、中信金、長榮鋼、亞泥、華新、遠東銀、元大金、陽明、華固。（編輯：張良知）1131227

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