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外資續買超111億 台股收漲99點

2024/12/25 16:24
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（中央社記者曾仁凱台北25日電）美股平安夜報佳音，4大指數齊揚，激勵今天台股收漲99.89點，穩居所有均線之上；加計盤後交易成交值新台幣3063.76億元。根據證交所統計，今天三大法人合計買超156.7億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）經上週賣超之後，本週回心轉意，今天再加碼111.15億元，已連3天站在買方；自營商也買超59.64億元，僅本土投信減碼14.09億元。

個股方面，外資今天買超前3名依序為遠東新，買超4萬7067張；華新2萬8697張，和新光金1萬5054張。

外資今天賣超前3名則依序為華南金，賣超4萬7067張；長榮航3萬7353張，和陽明3萬2062張。

國泰證期顧問部協理蔡明翰觀察美股4大指數，包括道瓊、標普500和那斯達克指數近期頻創新高，相較之下，費半指數維持高檔橫向整理。由於台股與費半指數關連度最高，接下來台股要上攻，先看費半指數能否突破。

蔡明翰認為，外資進入耶誕假期，預期年底前台股量能不易放大，權值股表現空間有限，資金流向中小型股，如BBU（電池備援電力模組）、機器人等強勢族群今天股價活蹦亂跳。接下來等待外資資金回籠，權值股可望重新表態。（編輯：楊凱翔）1131225

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