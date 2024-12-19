聯準會暗示放緩降息道瓊跌逾1100點 台股恐受波及

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（中央社記者潘智義台北19日電）美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息1碼，但暗示明年將放緩降息腳步只降2碼，美股道瓊大跌逾1100點。法人認為，市場負面解讀，造成美股重挫，台股恐受波及。

道瓊工業指數下挫1123.03點或2.58%，收42326.87點，連續10個交易日收跌，創下1974年以來最長連跌紀錄；標普500指數下跌178.45點或2.95%，收5872.16點，那斯達克指數滑落716.36點或3.56%，收19392.70點，費城半導體指數挫跌198.81點或3.85%，收4970.98點。

台股18日收在23168.67點，漲150.66點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美國聯準會降息1碼，符合市場預期，但聯準會對未來可能放緩降息腳步，一般而言，是考慮通膨有點嚴重，或是經濟復甦正向，沒也降息的必要性，因市場負面解讀，造成美股重挫，恐波及台股。

蔡明翰認為，美國經濟沒太大疑慮，所以美股展望正向，持股水位偏低者可留意。

萬海18日表示，明年市況好，上半年可望維持今年第4季旺季水準，除了關注紅海危機、美東碼頭是否罷工、川普關稅政策等3大變數外，船舶大型化造成的塞港問題也將延續，間接推升運價居高不下。

半導體特殊氣體大廠晶呈科技18日在苗栗舉行第3綜合生產基地（晶呈三廠）開工典禮。晶呈科表示，三廠是繼第2綜合生產基地2023年完工營運後的另一項重大投資案，全部產品投產後，整體年產值將可達50億元以上。

IC設計廠揚智自結11月營運持續虧損，歸屬母公司淨損新台幣2814萬元，每股虧損0.24元。揚智董事會18日決議辦理現金增資，預計發行2000萬股，其中，200萬股由員工認購，200萬股採公開申購方式對外公開承銷，1600萬股由股東按認股基準日的股東名簿記載股東及其持有股份比例認購，籌得資金將用以償還銀行借款和充實營運資金。（編輯：張均懋）1131219