網通半導體撐盤 台股收23020點週線下跌172點

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（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天開低震盪，網通及半導體族群相對有撐，指數一度翻紅；由於美國聯準會下週召開利率決策會議，投資人追價意願保守，終場大盤下跌26.32點，收在23020.48點，成交值新台幣3426.57億元，台股週線翻黑下跌172.79點。

電子類股指數終場小漲0.15%，航運類股上揚0.14%，金融類股下挫0.34%，代表中小型股的櫃買指數收低0.81%。上市傳產族群跌勢較重，塑膠跌2.5%，營建、鋼鐵、生技皆下挫超過1%。

晶圓代工廠台積電開平震盪，終場上漲0.47%，收1065元；蘋果概念股鴻海走勢疲弱，終場下跌1.06%，收186.5元；IC設計廠聯發科上揚2.17%，以1410元作收。

網通股王智邦營收連續4個月創新高，加上博通概念股題材，今天盤中漲約7%衝上762元，寫下新天價，終場收在746元，漲幅4.78%。

千元以上高價股普遍走揚，股王信驊上漲1.31%，股后力旺漲1.55%，世芯-KY勁揚5.65%。

航運股成資金避風港，貨櫃三雄今天全面收紅，陽明終場漲2.29%，收80.4元；長榮漲1.32%，收230元；萬海漲0.61%，收在82.2元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰對中央社記者表示，美國聯準會（Fed）下週將召開利率決策會議，投資人觀望是否釋出鷹派或鴿派言論，加上輝達（NVIDIA）近期股價弱勢，對台股人工智慧（AI）族群及電子權值股帶來壓力，大盤短線可能持續震盪整理格局。（編輯：張良知）1131213