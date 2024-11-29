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台積電千元關卡失而復得 台股平盤整理

2024/11/29 11:07（11/29 11:16 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北29日電）適逢感恩節美股休市，但受先前美科技股弱勢氣氛影響，台積電今天早盤跌破千元關卡，但隨後跌勢收斂，在1000至1005元平盤價間震盪，台股下挫逾240點後，回到平盤22298.9點附近狹幅整理。

10時41分止，加權指數跌35.26點至22263.64點，成交值新台幣1378.39億元。

權值股台積電盤中跌破千元後，回到平盤價1005元附近；鴻海先跌後漲，上揚2元至197.5元；聯發科一度下挫30元，隨後跌勢收斂，由黑翻紅。

中小型股多檔漲停，包括台新藥達42.5元、電源供應器廠力銘6.02元、無線通訊器材廠華冠22.1元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股沒開盤，但美科技股弱勢氣氛延續，台股今天早盤下跌逾240點後跌勢收斂，主因基本面有支撐，震盪整理過程可分批逢低承接。

蔡明翰指出，若權值股受壓抑，中小型股或有表現機會，長線仍應考慮具基本面的科技股，待美股費城半導體指數回到月線之上，帶動台股走勢。（編輯：林家嫻）1131129

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