美股感恩節休市 法人：待美科技股轉強帶動台股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北29日電）感恩節美股28日休市，法人認為，台股近日走弱，除美國總統當選人川普調高關稅言論影響，美科技股太弱也直接波及台股，待費半指數轉強，才有利台積電帶動台股表現。

台股28日上下震盪288.94點，終場下跌35.88點，收在22298.9點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股近3日走跌，主因美科技股太弱，11月以來費城半導體指數都在月線、季線下，甚至一度跌破年線，加上美國總統當選人川普（Donald Trump）發表加稅言論，造成市場壓力增加，但影響台股的重要關鍵還是美科技股。

蔡明翰指出，在美科技股走跌之際，道瓊工業指數仍創新高，反映經濟強勢，所以股市不會轉空頭。台股今年以來上漲約24%，表現優於美股；不過帶動走勢的AI股強勁表現集中在上半年，加上AI指標股輝達（NVIDIA）財報表現不錯，股價卻偏弱，台積電、台股無法同步轉強，因此若費半指數站上月線，有助於帶動台股表現。

台灣自2020年10月26日推出盤中零股交易制度後，年輕族群投入資本市場比率明顯提升，金管會28日宣布，證券市場將於今年12月2日縮短盤中零股交易撮合間隔時間，由現行1分鐘縮短至5秒。

金管會28日公布，10月股市波動加劇，壽險業淨值單月蒸發新台幣951億元，為近6個月最大減額，但在大型壽險公司伺機實現資本利得下，整體壽險業10月稅前淨利達124億元，月增逾5成。

石油輸出國家組織（OPEC）28日表示，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）原訂12月1日舉行的部長級會議將延至5日，並將在會議中決定2025年石油生產策略。（編輯：林家嫻）1131129