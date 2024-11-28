市場消化美公債殖利率走勢與通膨數據 亞股走勢不一

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（中央社香港28日綜合外電報導）投資人不理會華爾街股市昨天收黑的負面消息，並對美國公債殖利率下滑和數據顯示美國通膨維持穩定表示歡迎，儘管如此，亞股今天互有漲跌。

法新社報導，美國即將邁入感恩節假期。華爾街股市在美國總統當選人川普（Donald Trump）於11月初勝選後迎來一波慶祝行情，但之後股市陷入低迷。

這使市場交易者可以暫時喘一口氣，消化近來的事態發展。川普籌組的鷹派內閣，似乎會在全球貿易問題上延續川普的強硬作風，川普近來揚言對中國、加拿大及墨西哥加徵關稅。

美國商務部昨天公布，聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）在10月年增2.3%，核心PCE年增2.8%，皆符合市場預期，但略高於聯準會為物價設定的長期目標2%。

雖然聯準會似乎正在控制通膨、就業市場也正在放緩，但投資人對聯準會降息次數的預期已開始降低，他們正設法評估川普減稅和加徵關稅計畫產生的衝擊。

美國公債殖利率昨天下滑、代表價格上揚，這使美元承壓，不過美元在亞洲交易時段小幅走高。

亞股今天漲跌互見，東京、雪梨及新加坡股市收高。在韓國中央銀行今天宣布連續第2個月降息後，首爾股市也收漲；威靈頓、台北、馬尼拉及雅加達股市則收低。

彭博（Bloomberg News）稍早報導，華府擬擴大打擊對中國的技術供應，例如對半導體和人工智慧（AI）晶片對中銷售實施新一輪制裁。受此消息影響，港滬股今天下挫。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1131128）