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川普擬加徵關稅 宏碁陳俊聖：密切觀察、反應要快

2024/11/28 15:01
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（中央社記者吳家豪台北28日電）美國總統當選人川普主張加徵關稅，電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天說，將密切觀察政策，反應要很快速，宏碁採取短鏈策略靠近市場，而非依賴「中國加一」等模式，並在印度和印尼自行設廠，以應對關稅和市場需求變化。

陳俊聖下午出席龍騰微笑競賽頒獎典禮接受媒體採訪，談到川普（Donald Trump）揚言上任後將提高關稅表示，距離川普就任還有50幾天，中間還會有變數，依照現在川普講的事情就開始做準備，沒有太大意義。例如業者把工廠搬進墨西哥，川普卻突然說要對從墨西哥進口產品課稅，業者都嚇一跳，不必太早做這方面的預測。

陳俊聖指出，每家公司對供應鏈重組的想法都不太一樣，宏碁是朝短鏈思考，也就是靠近市場，而非採取中國加一、中國加二、中國加三等模式。

他表示，宏碁目前與代工廠配合得很好，如果在市場當地有代工廠確實不錯；如果沒有就自己建廠，例如宏碁在印度和印尼都自行設廠。

陳俊聖坦言，其實在川普上任前，宏碁已經在思考如何應對關稅，現在川普即將上任，這件事情會變得更急迫，需要更多應變能力。（編輯：張良知）1131128

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