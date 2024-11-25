台股挑戰月線未果 外資連2買加碼航運AI與金融股

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（中央社記者吳家豪台北25日電）台股今天終場上漲44.05點，收在22948.37點，挑戰月線約22964點未果，外資及陸資買超新台幣52.15億元，連續2個交易日買超，加碼代工廠、航運、人工智慧（AI）及金融類股，買超金寶2.82萬張最多。

台股今天最後一盤逢MSCI調整生效，爆出逾1300億元成交量，壓低加權指數約56點，終場收在22948.37點，上漲44.05點，成交值4689.02億元。

觀察外資買超排行榜，金寶以2.82萬張登上榜首，華航2.61萬張居次，緯創2.43萬張排第3名。

其他入列外資買超前10名的個股以金融股居多，包括凱基金、正崴、新光金、台新金、鴻海、復華台灣科技優息（00929）、永豐金。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪表示，目前美國科技類股走勢相對較弱，費城半導體指數在月線與季線之下整理，亞洲股市也相對疲弱，且輝達股價表現不佳，台股若要獨自創高，面臨較大壓力。

蔡明翰說，輝達部分供應商提到GB200伺服器將於明年大量出貨，AI族群股價有機會提前反映相關題材，基本面也有能力支撐股價持續走高。只要國際市場壓力慢慢降低，市場資金出現回流現象，美國科技股轉強後，台股應該有補漲機會。

針對世界12強棒球賽台灣隊奪冠後，帶動大魯閣等棒球概念股氣勢，蔡明翰提醒，相關題材有助刺激民生消費，但題材熱度的續航力有限，對股價支撐效果不強。（編輯：楊蘭軒）1131125