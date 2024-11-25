MSCI調整生效尾盤爆量 台股23000點得而復失

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（中央社記者吳家豪台北25日電）台股今天由電子股及AI族群發動攻勢，盤中漲逾200點突破月線及23100點；隨台積電等權值股壓回，加上MSCI調整尾盤爆出1329億元大量，終場指數收在22948.37點，上漲44.05點，成交值新台幣4689.02億元。

電子類股指數終場下跌0.02%，金融類股指數漲0.77%；傳產族群營建類股指數上漲2.39%，鋼鐵類股漲1.25%；航運類股下跌1.87%。

晶圓代工廠台積電開高走低，終場收1030元，下跌0.96%；聯發科收1280元，跌幅2.29%；鴻海收210.5元，上漲3.69%。

輝達（NVIDIA）財報優於預期，人工智慧（AI）概念股延續漲勢，AI伺服器代工廠緯創勁揚5.06%、收124.5元，緯穎漲3.29%，仁寶、神達終場上揚超過2.8%。

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，奪金概念股表現強勢，經營棒壘球打擊場的大魯閣跳空漲停21.45元一價到底；旗下多名球員入選國家隊的職棒球團母企業統一、富邦金分別收漲2.23%、1.34%。

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整結果今天收盤生效，全球標準指數新增成分股鈊象終場跌1.51%，另一檔新增成分股健策漲3.09%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者採訪指出，美國科技股及亞洲股市表現疲弱，台股及AI族群雖然強勢，但相較國際股市的位階偏高，仍面臨一定壓力，需等待市場資金回流，台股才有補漲機會。（編輯：張良知）1131125