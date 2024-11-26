信驊攜手鴻海集團 越南打造燈塔工廠

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（中央社記者張建中台北26日電）信驊科技今天宣布，與子公司酷博樂和鴻海集團旗下工業富聯，在越南北江廠部署Cupola360智慧巡檢方案，這廠近日獲得世界經濟論壇（WEF）的「燈塔工廠」認證。

信驊今天發布新聞稿，營運長謝承儒說，信驊結合主權人工智慧（AI）的Cupola360智慧巡檢技術，導入工業富聯的越南北江廠，展現全景視覺管理及遠端人工智慧（AI）管理技術的潛力。

根據世界經濟論壇的評價，工業富聯的越南北江廠在大規模應用AI和自動化技術後，成功將勞動生產力提升190%，準時交貨率提高99.5%，並有效降低45%的製造成本。

信驊表示，Cupola360智慧巡檢方案運用全景拼接技術，為工業富聯的北江廠提供720度無死角的即時監控管理。透過沉浸式視覺化管理系統，管理團隊可遠端完成巡檢、異常排查及虛擬導覽，無需親臨現場。

此外，技術還整合第3方AI分析系統，能即時偵測異常並自動通知管理者，協助快速應對挑戰，並有效減少交通移動的碳足跡。

世界經濟論壇評選出的「全球燈塔工廠」，是運用自動化、工業物聯網（IIoT）、人工智慧（AI）、物聯網、數位化、大數據分析、5G等技術表現優異的智慧工廠。（編輯：楊凱翔）1131126