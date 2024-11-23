半導體廠多看好2025年景氣優於今年 AI動能強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）半導體產業今年止跌回升，半導體廠多數看好明年景氣可望優於今年，人工智慧（AI）應用需求強勁，仍是主要成長動能。

手機和電腦市場需求持續疲軟，而雲端服務供應商大舉投資人工智慧基礎設施，推升AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）營運高度成長，晶圓代工廠台積電幾乎囊括所有AI晶片訂單，今年美元營收也可望成長接近3成水準。

高頻寬記憶體（HBM）領導廠SK海力士（Hynix）前3季營收達46.42兆韓元，較去年同期大增1.16倍。據國際半導體產業協會（SEMI）預估，今年全球半導體營收可望成長20%，除記憶體價量齊揚，AI晶片也是主要成長動能。

展望明年，晶圓代工廠世界先進預期，明年半導體產業景氣可望溫和成長。記憶體廠旺宏看好明年營運應可好轉。矽晶圓廠環球晶預期，明年營收將可優於今年，AI、高效能運算（HPC）、資料中心和個人運算是成長動能。

遠端伺服器管理晶片廠信驊和觸控晶片廠義隆電，皆預期明年營運表現可望優於今年。信驊指出，AI伺服器是明年主要成長動能；義隆電看好明年筆記型電腦市場將成長，電腦指紋辨識晶片等新產品效應也是成長動力。

SEMI預估，明年半導體營收有機會較今年再成長20%水準，通訊、工業和車用等領域庫存水位降低，明年需求可望復甦，將與AI一同驅動半導體更上層樓。（編輯：林克倫）1131123