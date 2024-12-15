信驊宣布進駐高雄亞灣區 設立研發中心

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）遠端伺服器管理晶片廠信驊今天發布新聞稿宣布，進駐高雄亞灣區香蕉碼頭設立研發中心，作為南向拓展的基地。

信驊昨天慶祝20週年及家庭日，員工眷屬在高雄舉辦兩天一夜慶祝旅遊，董事長林鴻明在晚宴致詞宣布，每名員工加發新台幣6萬元獎金，期盼大家再打拚迎向下一個20年。

同時，林鴻明也說，信驊確定進駐高雄市亞灣區北側的香蕉碼頭設立研發中心，作為南向拓展的基地。

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林鴻明表示，信驊長期在新竹深耕，有責任協助南北科技產業平衡發展，信驊對高雄半導體產業發展以及整體投資環境相當有信心，未來也將借重高雄在地優秀半導體及IC設計技術人才，推動信驊在南台灣的技術發展。

信驊新聞稿說明，今年5月與高雄市政府簽訂南進高雄合作備忘錄（MOU），南下成立新營運據點，除了規劃建立Cupola360全景影像技術產品應用展示中心，持續推動智慧城市遠端巡檢，未來也將擴建研發設計以及測試驗證團隊，持續強化信驊研發技術能力。（編輯：林淑媛）1131215