信驊將進駐高雄 陳其邁：推動高端科技發展重要力量

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）信驊科技昨天在高雄舉行20週年慶與感恩餐會，董事長林鴻明宣布進駐高雄香蕉碼頭設立研發中心。對此，高雄市長陳其邁說，將成為推動高雄高端技術發展的重要力量。

伺服器管理晶片供應商信驊科技創立20週年，今年5月與市府簽署MOU表達南向高雄發展意願，昨天在高雄舉行20週年慶與感恩餐會。林鴻明表示，看好高雄半導體產業與投資環境，將進駐高雄香蕉碼頭設立研發中心。

林鴻明指出，研發中心將包含Cupola360全景影像技術產品應用展示中心，推動智慧城市遠端巡檢技術發展。同時，公司計畫在此擴建研發設計與測試驗證團隊，全面提升研發能力。

高雄市長陳其邁出席表示，近年全球智慧解決方案及AI半導體需求的快速成長，他上任後，積極引進新興重點產業如半導體、電動車、智慧科技產業，推動南部科技廊帶發展更帶動商業服務業，創造就業機會。

陳其邁指出，至今引進包括台積電、華邦電等半導體領導企業，IBM、鴻海、AMD、Cisco等國際大廠都在亞灣區建立系統軟體與研發中心。此外NVIDIA在亞灣區的超級電腦已建置完成，鴻海宣布與NVIDIA合作建置先進算力中心、AMD研發據點即將落腳亞灣區。

陳其邁感謝信驊看好高雄，今年5月與市府簽署南進高雄發展MOU，如今更宣布進駐高雄亞灣區北側的香蕉碼頭，作為南向拓展的基地，成為推動高雄高端技術發展的重要力量。

經發局長廖泰翔表示，信驊此次選擇進駐的香蕉碼頭為高雄市歷史建築，將由市府裝修設計後，打造直面海景的辦公場域，招募國際旗艦企業與高階人才進駐，預計2025年第2季啟用。

經發局今天新聞稿表示，面對當前AI影像視覺應用的蓬勃發展，未來信驊相關360度影像處理技術搭配亞灣驗證場域，並結合在地業者合作，在交通、觀光、災防、產業運營管理等領域將有更多元的智慧發展應用，成為高雄智慧城市的重要夥伴。（編輯：李淑華）1131215