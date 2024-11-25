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電子、棒球概念股強勢 台股接連攻上月線與23000點
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電子、棒球概念股強勢 台股接連攻上月線與23000點

2024/11/25 11:17（11/25 11:36 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北25日電）台股今天開高震盪，電子類股領軍上攻，加上世界12強棒球賽台灣隊奪冠，帶動棒球及慶祝概念股氣勢，加權指數盤中勁揚逾268點，攻上月線22968點與23000點，最高衝上23172.43點。

至10時55分，台股加權指數達到23013.51點，上漲109.19點，漲幅0.48%，成交值新台幣2157.59億元；電子類股指數漲0.4%，金融類股指數漲0.81%。

晶圓代工廠台積電開高漲約1%，至10時30分左右翻黑跌約0.48%，盤中最低1035元；聯發科開高走低回測1300元支撐；鴻海盤中最高210元，漲逾3%。

輝達財報優於預期，人工智慧（AI）類股漲勢延續，緯創上揚逾5%，緯穎漲逾4%，廣達、英業達漲幅約1%。

世界12強棒球賽台灣隊昨天以4比0完封日本奪冠，全民情緒沸騰，經營棒壘球打擊場的大魯閣推優惠活動，今天股價跳空漲停價21.45元鎖住，成交量超過3000張；部分民眾慶祝奪冠免費發放雞排，也帶動雞肉供應商等食品股走勢，大成、卜蜂皆開出紅盤小漲。

航運類股指數盤中挫逾1.5%，走勢相對疲弱，長榮跌幅約3%，萬海下挫約2%。（編輯：張良知）1131125

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