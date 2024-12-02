外資買超150億元終止連4賣 買中信金最多

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）美國科技類股轉強，台股今天在台積電率領下，強勁反彈，盤中最多上漲超過500點。集中市場指數終場上漲474.43點，收在22736.93點；加計盤後交易成交值新台幣3113.15億元。根據證交所統計，今天三大法人合計買202.56億元。

觀察三大法人籌碼動向，今天同步站在買方，外資及陸資（不含外資自營商）買超150.22億元，終止連4賣，本土投信和自營商也分別加碼48.55億元和3.79億元。

個股方面，外資今天買超前3名為中信金，買超3萬2416張；復華台灣科技優息ETF（00929）2萬6645張，和元大台灣價值高息（00940）2萬5712張。另外資今天買超台積電1萬949張，居買超榜第8位。

外資今天賣超前3名則為元大台灣50反1（00632R），賣超6萬3464張；元大滬深300正2（00637L）1萬3722張，和鴻準8551張。另外外資今天也賣超鴻海5336張，為賣超榜第6名。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，在台積電領軍下，今天大型權值股轉強，帶動大盤止穩。不過以中小型股為主的OTC櫃買指數，漲幅0.44%遠落後集中市場指數的2.13%。他認為目前台股先以跌深反彈視之，預期短線走勢震盪整理。

蔡明翰表示，台股以台積電和半導體族群為首，美國費城半導體指數是重要觀察指標。相較於道瓊工業指數和標普500指數頻創歷史新高，費半指數相對偏弱，短線先看費半指數能否站回月線之上，才有利台股轉強、續強。（編輯：楊凱翔）1131202