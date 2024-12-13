外資提款40億元連4賣 續砍聯電逾2萬張
2024/12/13 18:42
（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天下跌26.32點，收在23020.48點，外資及陸資賣超新台幣40.33億元，連續4個交易日賣超，主要減碼金融、半導體及權值股，凱基金、聯電均遭賣超逾2萬張。
國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪指出，目前台股震盪整理格局並未改變，美國聯邦準備理事會（Fed）下週將召開利率決策會議，如果能緩步降息，對股市會是正向因素。
蔡明翰表示，聯準會如果釋出偏向鴿派言論，帶動費城半導體指數、科技類股及輝達（NVIDIA）股價轉強，台股就有比較大的表現空間，後續還要觀察耶誕節銷售旺季買氣。
外資及陸資今天賣超40.33億元，投信買超24.94億元，自營商賣超87.91億元，三大法人合計賣超103.3億元。
根據台灣證券交易所資料，外資今天賣超凱基金2.34萬張最多，其次為聯電賣超2.16萬張。
其他上榜外資賣超前10名個股包括群創、群益台灣精選高息、台新金、鴻海、宏碁、華通、元大航太防衛科技、欣興。
外資買超排行榜以長榮航1.92萬張最多，其他上榜前10名個股依序為泰金寶-DR、神達、亞光、新光金、鴻準、力積電、零壹、陽明、華邦電。（編輯：張良知）1131213
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