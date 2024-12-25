機器人之眼帶旺光學族群 佳能爆量漲停、亞光勁揚

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（中央社記者江明晏台北25日電）「機器人之眼」商機受矚目，帶旺光學族群股價，具機器視覺能力的佳能今天股價飆漲停，爆出逾10萬張大量，亞光傳出切入特斯拉機器人供應鏈，股價勁揚，一度觸及漲停，其餘光學概念股佳凌、今國光、菱光盤中同步攻漲停。

輝達執行長黃仁勳今年3月發表軟硬體整合產品Project GR00T，並指出該產品為「創建人形機器人所需的技術」，引爆機器人題材火熱，目前市場傳出，不只特斯拉，Figure AI、Boston Dynamics、宇樹科技、Agility Robotics、Disney、Sanctuary AI、Apptronik等策略夥伴都在加速研發機器人。

特斯拉11月底更新人形機器人Optimus第3代、增加自由度的前臂手接球短影片，接球動作靈巧度大幅提升，市場高度關注人形機器人和關鍵零件進展。

「機器人之眼」也成為台灣光學廠的新戰場，亞光傳出切入供應鏈，股價連日飆漲，今天股價一度亮燈漲停，至185元；佳能具備機器視覺技術，且有客戶持續洽詢，今天股價攻上漲停至70.1元，並爆出逾10萬張大量，暫居台股成交量第1。

因股價漲勢凌厲，達注意交易資訊標準，佳能先前公告財務訊息，11月每股盈餘0.21元；亞光11月每股盈餘0.5元。

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業界指出，機器視覺本質也就是光學鏡頭，光學族群股價今天同步勁揚，佳凌、今國光、菱光盤中漲停，玉晶光、揚明光漲逾2%，大立光漲逾1.5%。

被譽為「機器人之眼」的光學鏡頭商機受矚目，產業人士對中央社記者說，多家台廠都有能力承接所謂「機器人之眼」的訂單，目前客戶也不只有特斯拉，還有許多歐美與中國客戶都在研發人形機器人，量產時間點和產量多大，還要持續觀察，但無疑會是光學大廠下一個新戰場。（編輯：林家嫻）1131225