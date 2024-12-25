加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獨家／Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大 公平會禁止
首頁 / 證券

機器人之眼帶旺光學族群 佳能爆量漲停、亞光勁揚

2024/12/25 11:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）「機器人之眼」商機受矚目，帶旺光學族群股價，具機器視覺能力的佳能今天股價飆漲停，爆出逾10萬張大量，亞光傳出切入特斯拉機器人供應鏈，股價勁揚，一度觸及漲停，其餘光學概念股佳凌、今國光、菱光盤中同步攻漲停。

輝達執行長黃仁勳今年3月發表軟硬體整合產品Project GR00T，並指出該產品為「創建人形機器人所需的技術」，引爆機器人題材火熱，目前市場傳出，不只特斯拉，Figure AI、Boston Dynamics、宇樹科技、Agility Robotics、Disney、Sanctuary AI、Apptronik等策略夥伴都在加速研發機器人。

特斯拉11月底更新人形機器人Optimus第3代、增加自由度的前臂手接球短影片，接球動作靈巧度大幅提升，市場高度關注人形機器人和關鍵零件進展。

「機器人之眼」也成為台灣光學廠的新戰場，亞光傳出切入供應鏈，股價連日飆漲，今天股價一度亮燈漲停，至185元；佳能具備機器視覺技術，且有客戶持續洽詢，今天股價攻上漲停至70.1元，並爆出逾10萬張大量，暫居台股成交量第1。

因股價漲勢凌厲，達注意交易資訊標準，佳能先前公告財務訊息，11月每股盈餘0.21元；亞光11月每股盈餘0.5元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

業界指出，機器視覺本質也就是光學鏡頭，光學族群股價今天同步勁揚，佳凌、今國光、菱光盤中漲停，玉晶光、揚明光漲逾2%，大立光漲逾1.5%。

被譽為「機器人之眼」的光學鏡頭商機受矚目，產業人士對中央社記者說，多家台廠都有能力承接所謂「機器人之眼」的訂單，目前客戶也不只有特斯拉，還有許多歐美與中國客戶都在研發人形機器人，量產時間點和產量多大，還要持續觀察，但無疑會是光學大廠下一個新戰場。（編輯：林家嫻）1131225

#大立光
#特斯拉
#黃仁勳
#亞光
#佳凌
#佳能
#菱光
#輝達
#今國光
特斯拉
機器人之眼商機可期 光學大廠搶進新戰場魏哲家看好多功能機器人 減速機概念股盤中攻漲停
黃仁勳
輝達擬在台設海外總部 蔡明忠：台灣是AI最受惠國台達電3.4億元入股德國NEURA 布局機器人市場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：