機器人之眼商機可期 光學大廠搶進新戰場

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（中央社記者江明晏台北24日電）特斯拉積極發展人形機器人，「機器人之眼」成為台灣光學廠的新戰場，亞光傳出切入相關供應鏈帶動股價飆漲，佳能也因具備機器視覺技術受市場青睞，大立光則坦言，機器視覺產品正在送樣，而人形機器人還處於很初期的階段。

特斯拉11月底更新人形機器人Optimus第3代、增加自由度的前臂手接球短影片，接球動作靈巧度大幅提升，市場高度關注人形機器人和關鍵零件進展。

被譽為「機器人之眼」的光學鏡頭商機受矚目，產業人士對中央社記者說，機器視覺涵蓋範圍很廣，舉凡在工廠內的機器人手臂、移動式裝載運輸的機器人，以及輝達執行長黃仁勳所提的人形機器人，都必須具備機器視覺的能力。

他表示，台廠包括大立光、亞光、華晶科、佳能等，都有能力承接所謂「機器人之眼」的訂單，目前客戶也不只有特斯拉，還有許多歐美與中國客戶都在研發人形機器人，量產時間點和產量多大，還要持續觀察，但無疑會是光學大廠下一個新戰場。

亞光原就是特斯拉車載鏡頭供應商，現在更傳出切入特斯拉生產AI人形機器人的影像感測裝備；亞光發言窗口對此表示，由於與所有客戶都有簽保密協定，這方面議題無法回應。亞光股價同步起飛，近10交易日漲幅至少4成。

亞光表示，未來將搶占AI快速發展所帶動的光學鏡頭商機，包括機器視覺、VR、AR、MR等市場，將持續發揮多元產品效益，包括以玻璃非球面核心技術開發光學元件及車載鏡頭等，並發展各高階手機鏡頭升級技術，以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭，掌握高階手機鏡頭升級商機。

針對機器視覺等新領域發展，大立光董事長林恩平先前在法說會上表示，機器視覺產品目前正在送樣階段，必須具備夜視功能；人形機器人也會去接觸，但目前還沒正式放量，要看客戶開規格，坦言「還處於很初期的階段」。

市場欽點佳能為機器人之眼概念股，佳能表示，透過光學機構技術整合AI人工智慧及邊緣運算、機器視覺產品、移動光學領域，都是潛在市場，佳能透露「已具備機器視覺的能力，也確實接到許多客戶的需求，但距離開花結果還有一段時間」。佳能近2週股價也飆漲至少35%。

佳能曾是全球數位相機代工龍頭，但隨智慧型手機崛起取代數位相機，佳能走上轉型之路，近期營運漸入佳境，受惠360度環景攝影機商用訂單、複合式相機消費性影像應用產品、光學零組件，這3大領域訂單增溫，車用鏡頭、智慧城市監控方面也有不少斬獲。（編輯：林家嫻）1131224