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大立光11月動能放緩 營收月減8%年減11%

2024/12/5 16:43
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（中央社記者江明晏台北5日電）如同大立光董事長林恩平先前預期，大立光11月動能明顯下滑，11月營收為新台幣60.12億元，月減8%，年減11%，原因來自「客戶下修」，對第4季營運抱持保守態度。

大立光今天公布自結11月合併營收60.12億元，月減8%，較去年同期衰退11%；前11月累計合併營收538.13億元，較去年同期成長22%。

統計大立光11月出貨產品結構，1000萬畫素產品居多數，占70%至80%；2000萬畫素以上產品占20%至30%，800萬畫素產品占10%以內，其他畫素產品占10%以內。

林恩平先前釋出對第4季營運保守的看法，他表示，「11月會有較明顯下滑」；目前營收成果如預期。

林恩平先前指出，第4季和第3季營運「差很多」，坦言「客戶有下修、幅度蠻大的」，第4季稼動率初步動能差一點，但還可維持稼動率，來自明年機種prebuilt（預製）。（編輯：楊凱翔）1131205

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