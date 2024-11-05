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大立光10月營收持平 估11月動能下滑

2024/11/5 17:43
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（中央社記者江明晏台北5日電）光學鏡頭龍頭廠大立光公布10月營收65.47億元，如先前預期和9月營收持平，年成長幅度為4%。大立光董事長林恩平先前已表態保守看第4季營運，預估11月出貨動能可能會明顯下滑。

大立光今天公布自結10月合併營收新台幣65.47億元，較9月營收持平，相比去年同期成長4%；累計前10月合併營收477.94億元，較去年同期成長28%。

統計大立光10月出貨產品結構，1000萬畫素產品居多數，占60%至70%；2000萬畫素以上產品占10%至20%，800萬畫素產品占10%以內，其他畫素產品占10%至20%。

林恩平先前在法說會上，釋出對第4季營運保守的看法，他表示，11月可能出貨動能會有較明顯下滑，第4季和第3季差很多，第4季看起來並不好，坦言「客戶有下修、幅度蠻大的」。

針對第4季稼動率，林恩平先前表示，初步動能是差一點，但還是維持稼動率，可以盡量布滿，來自明年機種可以預作prebuilt（預製）。（編輯：楊蘭軒）1131105

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