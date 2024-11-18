大立光台灣、廈門告侵權 玉晶光：對方已撤告

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（中央社記者江明晏台北18日電）針對大立光在廈門、台灣陸續對玉晶光提告專利侵權，玉晶光董事長陳天慶今天在法說會透露，「目前對方已經撤告」，未來客戶訂單多寡，就看市場需求及玉晶光的技術能力，短期間並無外界擔心的侵權問題。

大立光開啟專利戰火，10多年來3度對玉晶光提告專利侵權。大立光2013年首度在美國狀告玉晶光侵權，最後雙方於2016年和解收場。

2022年8月，大立光再向中國廈門中級人民法院對玉晶光及子公司玉晶廈門提起侵犯專利權訴訟；2023年則向台灣智慧財產及商業法院遞狀，對玉晶光提起侵犯發明專利權訴訟。

針對台灣及廈門有關專利權的訴訟事件，陳天慶今天在線上法說會上透露，「目前對方已經撤告」。

陳天慶表示，有關對方撤告的原因及細節，不便表示意見，未來客戶訂單的多寡，就看市場需求及玉晶光的技術能力，短期間並沒有外界擔心侵權的問題。

他也強調，玉晶光非常重視智慧財產權，目前擁有上千項的光學專利，未來也會持續開發各種新的產品及技術，捍衛在光學產業的地位。

業界解析，在蘋果的生產政策下，單一產品通常會扶持兩家以上的供應商供貨，大立光和玉晶光的產品高度重疊，因此屢傳侵權問題，也不排除大立光發起專利戰對玉晶光控告侵權，是希望向大客戶蘋果爭取更多訂單。（編輯：楊蘭軒）1131118