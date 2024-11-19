智慧手機升級 鏡頭雙雄布局明年產能

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（中央社記者江明晏台北19日電）明年手機新品比今年有更多的升級機種，鏡頭雙雄大立光產能滿載，正籌備預計明年9月完成的新廠；玉晶光表示，目前稼動率正常，明年產能規劃尚未拍板，但場地已備妥，會持續增加模造玻璃生產規模。

大立光18日公告以近新台幣5.14億元，取得新一批廠務工程及設備，這已是大立光今年第4度為新廠訂購機器、取得廠務工程及設備。

大立光董事長林恩平先前於法人說明會中預告，第4季需求轉差、11月動能將明顯下滑，營運展望趨於保守，第4季稼動率初步動能是差一點，但還是維持稼動，明年機種可以預作prebuilt（預製）。

新廠進度方面，林恩平先前表示，現階段的新廠已經滿載，另規劃一個大的新廠預估明年9月才會完工，以生產手機鏡頭為主，會不會擴產要看明年需求，現在還沒有決定；明年客戶新機型開出，新廠產能足夠應付客戶需求，而新廠的樓地板面積是現有的兩倍左右。

玉晶光總經理郭英理在法說會表示，明年手機新品比今年有更多的升級機種，客戶要求前鏡頭越來越小；潛望鏡頭連續變焦倍數會提升，潛望式鏡頭也有望導入更多機種；玻塑混合鏡頭會稍微增加，產能無虞下趨勢會更明顯。

他表示，玉晶光產能都在前一年就規劃好，目前稼動率都正常，明年規劃尚未完全拍板定案，不過場地都準備好。

針對模造玻璃、Meta lens、超微小鏡頭、塑膠稜鏡及超大光圈方面，玉晶光表示，都持續研發，或與上下游廠商配合開發，而模造玻璃資本支出大，雖已有量產線，但因為需求較大，目前以外購為主，也持續增加生產規模。

而Meta lens是偏向半導體製程，玉晶光指出，與相關的廠商配合開發已有一段時間，觀察開發進度及品質是否符合客戶的需求時程。（編輯：張良知）1131119