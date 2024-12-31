加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍之路特展開幕 賴總統允諾讓台灣隊登500元紙鈔
首頁 / 證券
大立光
新聞專題
大立光1/227
首頁 / 證券

大立光明年1/9法說會 關注蘋果訂單與機器視覺進展

2024/12/31 16:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北31日電）大立光第4季法人說明會將於明年1月9日登場，市場聚焦第4季與全年財報、明年度展望，而大客戶蘋果iPhone訂單能見度、機器人視覺領域進展，以及中國鏡頭廠是否有轉單效益等，預料都是關注焦點。

大立光今天預告，將於2025年1月9日舉行第4季法人說明會，預料法人將聚焦第4季與全年毛利率、獲利、每股盈餘等財報表現，以及明年度展望，特別是蘋果iPhone訂單能見度等。

大立光董事長林恩平先前釋出對第4季營運保守的看法，11月動能明顯下滑，11月營收新台幣60.12億元，月減8%、年減11%，原因來自「大客戶下修」，前11月合併營收538.13億元，較去年同期成長22%。

而近期市場熱議的「機器人之眼」題材，以及中國鏡頭廠因經營不善導致客戶轉單的效益，推估也將是大立光法說會上的焦點。

被譽為「機器人之眼」的光學鏡頭商機受矚目，市場認為，台廠包括大立光、亞光、華晶科、佳能等，都有能力承接機器視覺的訂單，目前客戶也不只有特斯拉，還有許多歐美與中國客戶都在研發人形機器人，量產時間點和產量多大，還要持續觀察，但無疑會是光學大廠下一個新戰場。

針對機器視覺等新領域發展，林恩平先前在法說會上表示，機器視覺產品目前正在送樣階段，須具備夜視功能；人形機器人也會去接觸，但目前還沒正式放量，要看客戶開規格，坦言「還處於很初期的階段」。

此外，市場傳出，中國景氣影響手機市況，鏡頭廠產能過剩，非高階鏡頭殺價競爭，部分廠商斷尾求生，OPPO、vivo等手機品牌廠轉單找上台灣鏡頭廠，儘管法人認為亞光受惠較大，但大立光等台廠是否同步受惠，也將是市場關注議題。（編輯：林家嫻）1131231

大立光
機器人之眼商機可期 光學大廠搶進新戰場大立光台灣、廈門告侵權 玉晶光：對方已撤告
林恩平
大立光11月動能放緩 營收月減8%年減11%智慧手機升級 鏡頭雙雄布局明年產能
大立光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電拉回平盤 台股漲15點收23120點
27
更多編輯台推薦新聞：