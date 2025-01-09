加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯野火釀死好萊塢居民獲令撤離 奧斯卡入圍名單延後公布
首頁 / 證券
大立光
新聞專題
大立光1/229
首頁 / 證券

大立光去年第4季毛利率59% 全年每股賺194.17元

2025/1/9 15:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北9日電）大立光今天召開法人說明會，第4季合併營收毛利率59.14%，稅後淨利新台幣86.76億元，季增30.8%、年增74.7%，每股稅後盈餘65.01元，全年每股賺194.17元。

大立光公布去年第4季合併營收182.09億元，毛利率拉升至59.14%，為2021年第3季以來最佳表現；單季稅後淨利86.76億元，季增30.8%、年增74.7%，每股稅後盈餘65.01元。

針對去年第4季毛利顯著增加，林恩平表示，除了產品組合較好，良率效率還可以，也受惠和競爭對手相較達到高比例出貨，客戶在2023年、2024年做結算的業績出貨獎金挹注。

google news透過 Google News追蹤中央社

大立光2024年營收594.57億元，年增22%，毛利率為52.4%；稅後淨利為259.15億元、年增45%，每股稅後盈餘194.17元。

從去年第4季產品比重來看，以1000萬畫素占60%至70%最高；2000萬畫素以上產品占比20%至30%；800萬畫素產品占比在10%以下，其他產品則占0%至10%。（編輯：張良知）1140109

林恩平
大立光明年1/9法說會 關注蘋果訂單與機器視覺進展大立光11月動能放緩 營收月減8%年減11%
大立光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大立光2024年營收594億元年增22% 創歷史次高
108
更多編輯台推薦新聞：