大立光去年第4季毛利率59% 全年每股賺194.17元
2025/1/9 15:27
（中央社記者江明晏台北9日電）大立光今天召開法人說明會，第4季合併營收毛利率59.14%，稅後淨利新台幣86.76億元，季增30.8%、年增74.7%，每股稅後盈餘65.01元，全年每股賺194.17元。
大立光公布去年第4季合併營收182.09億元，毛利率拉升至59.14%，為2021年第3季以來最佳表現；單季稅後淨利86.76億元，季增30.8%、年增74.7%，每股稅後盈餘65.01元。
針對去年第4季毛利顯著增加，林恩平表示，除了產品組合較好，良率效率還可以，也受惠和競爭對手相較達到高比例出貨，客戶在2023年、2024年做結算的業績出貨獎金挹注。
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大立光2024年營收594.57億元，年增22%，毛利率為52.4%；稅後淨利為259.15億元、年增45%，每股稅後盈餘194.17元。
從去年第4季產品比重來看，以1000萬畫素占60%至70%最高；2000萬畫素以上產品占比20%至30%；800萬畫素產品占比在10%以下，其他產品則占0%至10%。（編輯：張良知）1140109
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