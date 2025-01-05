鴻海2024年營收寫新高 首季展望優於去年同期

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（中央社記者吳家豪台北5日電）鴻海今天公布2024年12月合併營收約新台幣6548億元，月減2.64%、年增42.31%，去年全年合併營收6兆8599億元，年增11.37%，創歷史新高。

展望今年第1季，鴻海表示，整體營運逐步進入傳統淡季，即使在2024年第4季營收創歷年單季新高的基礎之上，預期第1季季節性表現仍將與過去5年平均水準約略相當；若相較於去年同期，則將顯著成長。

鴻海指出，GB200伺服器已於2024年12月少量出貨，並認列營收，預計大量產時間將從今年1月下旬開始。

鴻海2024年第4季營收為2兆1323億元，季增15.03%、年增15.17%，為歷年同期新高，季增率、年增率達到「強勁成長」區間，優於11月法說會「顯著成長」的展望。

觀察鴻海去年12月各產品類別表現，元件及其他產品類別與11月相比強勁成長，雲端網路產品類別顯著成長，電腦終端產品類別及消費智能產品類別則略微衰退。（編輯：林家嫻）1140105