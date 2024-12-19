鴻海不放棄收購Nissan股權 劉揚偉派關潤赴法洽商大股東雷諾【獨家】

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海有意收購日產（Nissan Motors）部分股權，震撼市場。產業人士今天透露，鴻海董事長劉揚偉授權具有日產汽車背景的電動車策略長關潤操盤，事實上關潤先前曾洽詢過日產未獲首肯，目前正在法國與日產大股東雷諾（Renault）洽談釋股意願。

產業人士表示，下週一（23日）日產將召開董事會，決定是否批准與本田合併的備忘錄（MOU），結果將牽動鴻海計畫收購日產股權動向。

日本汽車界18日傳出重大訊息，經營不善的日產汽車將跟本田汽車（Honda）展開整合協商，日本經濟新聞分析，背後因素跟台灣鴻海有意收購日產股份有關，促成本田與日產下定決心全力推動整合。

產業人士今天向中央社記者透露，鴻海先前已計畫收購日產部份股權，由董事長劉揚偉主導，電動車策略長關潤（Jun Seki）負責實際操盤。

產業人士指出，關潤先前直接向日產表達鴻海收購股權意願，不過日產並未同意，因此鴻海將目標轉向日產主要大股東雷諾汽車（Renault）。劉揚偉全權授權關潤操盤，關潤及其團隊目前正在法國與雷諾汽車洽商，希望雷諾願意釋出持有的日產股權給鴻海。

日本媒體Diamond Online昨天報導，日產與本田的合作備忘錄中有特殊條款，可能限制鴻海收購日產股權腳步，但鴻海上午接受記者詢問時表示，目前均暫無回應。

根據資料，從2023年2月起，關潤受鴻海邀請擔任集團電動車策略長，直接向劉揚偉負責。關潤1986年加入日產汽車，2019年擔任雷諾-日產-三菱汽車聯盟首席副營運長。

關潤在日產汽車體系累計33年產業經驗，曾派駐英國、美國、中國大陸、法國等地，熟稔國際汽車產業鏈運作，這次關潤成為鴻海有意收購日產股權的關鍵推手，外界並不意外。

鴻海積極布局日本電動車市場，在11月中旬法人說明會中，鴻海透露電動車布局與日本2家車廠商談順利，爭取敲定合作細節，希望這幾個月完成簽訂合約，確保量產時間。

根據日產官網資料，雷諾在1999年出資取得日產股份，成為日產最大股東。雷諾階段性釋出持有部分日產股份，暫時轉移到法國信託銀行。法國外貿銀行Natixis持有日產股權比重約22.1%，日媒Diamond Online分析，雷諾本身和其在法國信託銀行共持有日產約35%股份。（編輯：林淑媛）1131219