Nissan與Honda整合將成立控股公司 目標2026年8月上市

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本兩大汽車製造商本田與日產決定邁向經營整合，預計2025年6月簽署正式契約，及2026年8月讓新成立的控股公司上市。屆時本田與日產將成為子公司並下市，但會維持各自品牌。

綜合日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）及共同社報導，本田與日產今天下午針對經營整合舉行記者會，包括本田社長三部敏宏、日產社長內田誠，及正評估加盟的三菱汽車社長加藤隆雄都現身台上。如果未來3家日本車廠真的能完成整合，加總3家公司目前銷量將誕生全球第3大汽車集團。

這場記者會受到日媒等廣泛關注，共吸引了約百名文字記者與攝影記者到場採訪。

本田與日產表示，即使經營整合後，仍將維持各自品牌。在本田與日產成立控股公司後，初期將由本田方面派任社長及掌握過半董事席次進行主導。

三部在記者會上首先致詞說，有關正式針對經營整合展開協商，本田與日產已簽署基本協議書，「三菱汽車也簽署了要在2025年1月底做出（是否加入）判斷的基本協議書」。

三部說，藉由本田與日產的整合，將在所有領域產生化學反應，相乘效果超乎預期，「當我們展望汽車產業未來變革時，並非硬體的差異化，重要的是智慧化與電動化」。

談到未來整合期程，他說，目前以2025年6月簽署正式契約作為目標，在經過有關當局的同意後，希望控股公司2026年8月能在東京證券交易所Prime板（原東證一部）上市。屆時日產與本田將成為控股公司旗下的完全子公司並下市。

三部說，經營整合後有可能成為營業額超過30兆日圓、營業利潤超過3兆日圓的具代表性企業。

內田接續三部致詞表示，推動整合合作的背景是「周遭環境正以超乎預期的速度發生變化，就算是再大型的企業，若拘泥常識就無法開創未來」。

內田還說，「在市場格局不斷被改寫的情況下，規模優勢將成為一大武器」。

面對如何因應公司內部反對聲浪的提問，內田說，在重整經營對策方面，「日產雖然進入隧道中，但本田就是我們前方的光」，日產將藉著經營整合進一步強化品牌。

談到台灣鴻海的收購提案，內田說，「（提案）來的時候，我們會在董事會上認真應對」。

有關日產與本田都有各自的外國合作對象，三部說，「完全沒有打算改變本田和通用汽車（GM）的關係」；內田也說，日產也將和最大股東法國雷諾汽車（Renault）持續各項計畫中具有相乘效果的合作。

加藤談到加盟本田與日產合作時說，三菱對此也持正面積極態度，在大環境發生變化中「要獨自確保高額投資與資源極為困難」。

他說，希望由本田與日產擅長的運動休旅車（SUV）及軟體領域來主導，「我們也會善用三菱在東南亞國協地區的強項與相關專業知識」。（譯者：黃名璽）1131223