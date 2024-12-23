加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大法官人事案明投票綠力挺、藍擬封殺 白成關鍵
首頁 / 產經

Nissan與Honda整合將成立控股公司 目標2026年8月上市

2024/12/23 18:04（12/23 18:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本兩大汽車製造商決定邁向整合，本田社長三部敏宏（右）與日產社長內田誠（左）23日下午針對經營整合舉行記者會。（路透社）
日本兩大汽車製造商決定邁向整合，本田社長三部敏宏（右）與日產社長內田誠（左）23日下午針對經營整合舉行記者會。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本兩大汽車製造商本田與日產決定邁向經營整合，預計2025年6月簽署正式契約，及2026年8月讓新成立的控股公司上市。屆時本田與日產將成為子公司並下市，但會維持各自品牌。

綜合日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）及共同社報導，本田與日產今天下午針對經營整合舉行記者會，包括本田社長三部敏宏、日產社長內田誠，及正評估加盟的三菱汽車社長加藤隆雄都現身台上。如果未來3家日本車廠真的能完成整合，加總3家公司目前銷量將誕生全球第3大汽車集團。

這場記者會受到日媒等廣泛關注，共吸引了約百名文字記者與攝影記者到場採訪。

本田與日產表示，即使經營整合後，仍將維持各自品牌。在本田與日產成立控股公司後，初期將由本田方面派任社長及掌握過半董事席次進行主導。

三部在記者會上首先致詞說，有關正式針對經營整合展開協商，本田與日產已簽署基本協議書，「三菱汽車也簽署了要在2025年1月底做出（是否加入）判斷的基本協議書」。

三部說，藉由本田與日產的整合，將在所有領域產生化學反應，相乘效果超乎預期，「當我們展望汽車產業未來變革時，並非硬體的差異化，重要的是智慧化與電動化」。

談到未來整合期程，他說，目前以2025年6月簽署正式契約作為目標，在經過有關當局的同意後，希望控股公司2026年8月能在東京證券交易所Prime板（原東證一部）上市。屆時日產與本田將成為控股公司旗下的完全子公司並下市。

三部說，經營整合後有可能成為營業額超過30兆日圓、營業利潤超過3兆日圓的具代表性企業。

內田接續三部致詞表示，推動整合合作的背景是「周遭環境正以超乎預期的速度發生變化，就算是再大型的企業，若拘泥常識就無法開創未來」。

內田還說，「在市場格局不斷被改寫的情況下，規模優勢將成為一大武器」。

面對如何因應公司內部反對聲浪的提問，內田說，在重整經營對策方面，「日產雖然進入隧道中，但本田就是我們前方的光」，日產將藉著經營整合進一步強化品牌。

談到台灣鴻海的收購提案，內田說，「（提案）來的時候，我們會在董事會上認真應對」。

有關日產與本田都有各自的外國合作對象，三部說，「完全沒有打算改變本田和通用汽車（GM）的關係」；內田也說，日產也將和最大股東法國雷諾汽車（Renault）持續各項計畫中具有相乘效果的合作。

加藤談到加盟本田與日產合作時說，三菱對此也持正面積極態度，在大環境發生變化中「要獨自確保高額投資與資源極為困難」。

他說，希望由本田與日產擅長的運動休旅車（SUV）及軟體領域來主導，「我們也會善用三菱在東南亞國協地區的強項與相關專業知識」。（譯者：黃名璽）1131223

#三菱汽車
#日本
#日本放送協會
#日產
#本田
#鴻海
延伸閱讀
鴻海不放棄收購Nissan股權 劉揚偉派關潤赴法洽商大股東雷諾【獨家】日經亞洲：Honda、Nissan將展開合併談判 以應對電動車競爭傳Honda、Nissan將談合併 戈恩：難產生加乘效應日本3大車廠擬攜手研發車用軟體 抗衡海外業者
三部敏宏
傳Honda與Nissan談合併 本田汽車社長：尚未決定燃油車廠裁員後 本田在中國首座純電動車廠投產
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：